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Día del Trabajador
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Se acerca otro fin de semana largo: el Día del Trabajador se moverá para el lunes 4 de mayo

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, las labores se retomarán el martes 5 de mayo

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    Se acerca otro fin de semana largo: el Día del Trabajador se moverá para el lunes 4 de mayo
    Fachada del Ministerio de Trabajo. (ARCHIVO)

    Aunque el viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, este año será laborable, ya que el feriado fue cambiado al lunes 4 de mayo, conforme a la Ley 139-97 sobre traslado de días feriados.

    La medida, dispuesta por el Ministerio de Trabajo, permitirá a los ciudadanos disfrutar de un fin de semana largo, mientras que el viernes se trabajará de manera regular en los sectores público y privado.

    • La fecha facilita este asueto extendido, ya que, según lo establecido, el descanso inicia el sábado al mediodía y se mantiene durante el domingo.
    • La disposición del Ministerio de Trabajo sobre el feriado se aplicará en todos los establecimientos.
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    Se recuerda que el artículo 205 del Código de Trabajo (Ley 16-92) establece que el trabajo realizado en días feriados o de descanso obligatorio debe ser remunerado con un recargo del 100 % sobre el salario ordinario, equivalente al doble del salario diario habitual.

    Actividades familiares

    Ante esto, la ciudadanía suele tomar en cuenta el cambio para planificar sus actividades, visitar familiares, realizar excursiones, visitar playas, ríos y otros lugares. De acuerdo con lo establecido, las labores se retomarán el martes 5 de mayo.

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