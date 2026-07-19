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Economista recibe reconocimiento del Intec por excelencia en la docencia

La distinción fue entregada durante el acto de Reconocimiento al Talento, celebrado en el marco de la Semana al Mérito 2026 organizada por el Intec

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    Economista recibe reconocimiento del Intec por excelencia en la docencia
    La ceremonia se llevó a cabo en el Pabellón de la Fama, ubicado en el Palacio de los Deportes. (FUENTE EXTERNA)

    El economista y maestro José Vidal Cruz fue reconocido por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) por alcanzar un destacado nivel de desempeño como docente del Área de Economía y Negocios.

    El ecomomista ocoeño obtuvo una calificación de 99.31 puntos en la evaluación anual del desempeño docente, resultado que le permitió alcanzar uno de los más altos nivel de excelencia académica otorgado por la institución, en reconocimiento a la calidad de su labor, su compromiso con la enseñanza y su contribución a la formación de los estudiantes.

    La distinción fue entregada durante el acto de Reconocimiento al Talento, celebrado en el marco de la Semana al Mérito 2026 organizada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), con el propósito de reconocer a los docentes que obtuvieron las más altas calificaciones en el proceso anual de evaluación del desempeño docente.

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    La ceremonia se llevó a cabo en el Pabellón de la Fama, ubicado en el Palacio de los Deportes, y fue encabezada por el rector del Intec, Arturo del Villar, junto a autoridades académicas de la universidad. 

    Además de su labor docente en el INTEC, José Vidal Cruz también es maestro de Economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y labora en el Departamento Internacional del Banco Central de la República Dominicana.

    Con este reconocimiento, el profesor Cruz reafirma su compromiso con la excelencia académica y la formación de profesionales, consolidándose como uno de los docentes mejor evaluados del Intec durante el período 2026.

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