Apresan a dos adolescentes y un adulto por muerte de un hombre durante atraco en Santiago

Imágen de la motocicleta desarmada que fue sustraída a la víctima y posteriormente recuperada por las autoridades ( IMÁGEN CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional apresó a dos adolescentes, de 15 y 16 años, y a un adulto, señalados como presuntos responsables de la muerte de un hombre durante un atraco, ocurrido la noche del pasado 8 de agosto en el municipio de Tamboril, Santiago.

Los detenidos son Edimar Roa Polanco son dos adolescentes de nacionalidad haitiana, cuyos nombres se omiten por razones legales.

La captura fue realizada por agentes de la Subdirección de Investigación (Dicrim), mediante órdenes de arresto, como resultado de las labores investigativas desplegadas tras la muerte de Venancio Esteban de León, de 60 años.

De acuerdo con las evidencias recopiladas por los investigadores, entre ellas imágenes obtenidas de cámaras de videovigilancia, los tres sospechosos habrían interceptado a la víctima con la intención de despojarlo de la motocicleta que conducía.

Durante el forcejeo, uno de los presuntos asaltantes habría utilizado una piedra para golpear al hoy occiso, provocando que cayera al pavimento.

Posteriormente, los involucrados habrían tomado la motocicleta y escapado del lugar.

Venancio Esteban de León fue trasladado al hospital municipal de Tamboril, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

De manera preliminar, el médico legista estableció que el fallecimiento del hombre se produjo a causa de un trauma torácico, aunque está pendiente la autopsia médico-legal para determinar de manera definitiva las causas de la muerte.

Motocicleta recuperada

Como parte de las investigaciones, también fue recuperada la motocicleta sustraída, una Legend, modelo 125, de color negro y sin placa.

El medio de transporte fue localizado desarmado y entregado voluntariamente a las autoridades.

Los tres detenidos permanecen bajo custodia policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.