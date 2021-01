$!Niña evita apresen a familiares en toque de queda

Una niña evitó que su madre y dos personas más fueran apresadas al ser detenidas por transitar en un vehículo durante el horario del toque de queda.

El hecho quedó registrado en un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, aunque no se conoce el lugar donde ocurrió.

En las imágenes se puede ver como los adultos fueron abordados por los agentes policiales, a quienes les preguntaron porque andaban transitando si ya había iniciado el toque de queda.

En tanto que la madre de la niña y los dos hombres que le acompañaban manifestaron que se dirigían a llevar la menor de edad al hospital, pero cuando los policías dijeron que los llevarían presos niña se desmontó del vehículo y empezó a llorar mientras abrazaba al agente solicitándole que no se llevara a su madre detenida.

“Yo no quiero que mi mamá esté presa. Mira, yo quiero que tu dejes que por lo menos durmamos y en la mañana yo juro que a mi mamá le voy a decir que vaya para el cuartel. No en la noche porque en la noche yo no he dormido y yo tengo sueño”, expresó.

Ante esta situación el agente le manifestó a la niña que aconseje a sus familiares que no salgan a la calle durante el toque de queda, con lo cual se comprometió la menor de edad logrando que los policías les permitieran marcharse a ella y sus familiares.