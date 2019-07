$!Peralta dice que hay tiempo para la reforma

El ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, dijo que hay tiempo suficiente para someter el proyecto de reforma a la Constitución que permitiría una segunda repostulación consecutiva del presidente Danilo Medina.

Según Peralta es lamentable la protesta que protagonizó el ex presidente Leonel Fernández frente al Congreso Nacional y recordó que para este tipo de cosas están los organismos partidarios y que en la parte institucional está el propio Congreso, “que es el centro para debatir esos problemas y donde esas autoridades fueron legítimamente electas por el pueblo”.

“Es decir son los representantes del pueblo y están para debatir este tipo de cosas, y una encuesta que tenemos dice que solo el 36% de la población aprueba este tipo de conducta, que se debata y se haga en las calles, 57% dice que se debe hacer de manera institucional en el Congreso de la República. Entonces no sé cómo se pelean estos grupos por un 36% de la población que apoya ese tipo de métodos”, dijo Peralta.

Agregó que hace un llamado a la sensatez, a la unidad y a respetar los canales partidarios, los canales institucionales del Gobierno, del Estado, al Poder Legislativo “que es donde se está dando este debate, pero también se está hablando de algo que todavía el presidente no ha hablado, no ha decidido y es incomprensible que el presidente del partido y todo el mundo se estén manifestando, todo el mundo no, una minoría del partido”.

Asimismo, Peralta dijo que en la manifestación hecha ayer por el expresidente Leonel Fernández se dice que asistieron alrededor de 40 mil personas, “pero según una foto que vi habían solo 3 o 4 mil personas”.