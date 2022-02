Oposición abogará por regular transfuguismo y topes de gastos de campaña

Regular el transfuguismo y los topes de gastos de campaña figuran entre las principales propuestas que realizarán los opositores partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), en el proceso de reforma a la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.

Las organizaciones políticas tienen hasta el próximo 2 de marzo para presentar sus observaciones sobre esa legislación y la Ley 33-18 de Agrupaciones y Partidos Políticos, que son objeto de debates en la mesa temática de la reforma electoral.

Danilo Díaz, delegado suplente del PLD ante la JCE, indicó que aún no ha sido depositada la observación del partido a esta ley, ya que continúan trabajando en ella, pero que el tema del transfuguismo es uno de los aspectos principales que se deben trabajar.

Indicó además que se debe garantizar que se elimine cualquier posibilidad de que un actor de un partido político pueda participar en más de un proceso interno de las organizaciones partidarias y en un mismo certamen electoral.

Recordó el caso del expresidente Leonel Fernández y de algunos alcaldes y regidores que luego de pertenecer al PLD y participar en contiendas electorales por las boletas de ese partido, renunciaron y pasaron a la Fuerza del Pueblo.

"También hay que buscar solución para la parte que tiene que ver con los post elecciones, con los que se traspasan de un partido a otro" expresó Díaz.

Asimismo, mencionó el tema de los plazos que se establecen dentro de la ley, que deben ser revisados.

PRD

Mientras que Janet Camilo, delgada del PRD ante la JCE, mencionó entre los aspectos a revisar, que el voto preferencial, topes económicos para la campaña, la trasparencia de los aportes privados para los partidos políticos y los candidatos.

La delegada destacó que se deben crear mecanismos con los que se puedan apostar más a las transparencias con el dinero que se administra del sector privado.

“Está el tema de cómo se va a dejar por ley para que no sea cada junta la que a su libre albedrío decida, sino que sea por ley que se establezca el tema de la distribución de los recursos del financiamiento público. Eso implica también los requisitos para la asignación de los lugares de la categoría de partidos minoritarios o mayoritarios”, explicó Camilo.

Señaló que estos temas deben ser tratados por los partidos para que queden establecidos como parte de la ley, y que no sea algo que se haga si el partido lo decide hacer o no, “que sea la ley que establezca los parámetros para que cada vez que haya un proceso electoral no quieran cambiarse las reglas del juego”.

Sobre el transfuguismo, Camilo destacó que este tema debe ser introducido, ya que es un compromiso que han asumido todos los partidos políticos de legislar para que el ejercicio político sea de mayor ética.

“No debemos apoyar el transfuguismo porque esto socaba la base y debilita el ejercicio de los partidos políticos. No podemos apostar al transfuguismo para el crecimiento, sino que los partidos deben de crecer en base a que contagien con sus plataformas ideológicas y que sus candidatos logren empatía con la gente para que estos se adhieran a los partidos”, dijo.

Enfatizó que cada organización política se debe asegurar de legislar para condenar el transfuguismo.

De igual forma manifestó que un punto importante que debe ser tratado en la ley de partidos es que las primarias deben ser organizadas por la JCE, ya que a su entender ese organismo es que debe seguir organizando estos procesos internos de los partidos porque “ningún partido político en este momento tiene la capacidad interna de arbitraje”.

Reestructuración de la Dirección de Informática

El pasado 9 de febrero la JCE presentó su propuesta de reestructuración de la Dirección de Informática a los delegados de los diversos partidos políticos y les dio un plazo de 15 días hábiles para remitirle su opinión al respecto.

Este lunes el PLD formalizó su posición mediante comunicación enviada a la secretaría de ese organismo electoral.

El partido indicó que se debe incluir en la formulación del objetivo general de este proceso de reestructuración de la Dirección Nacional de Informática, el acompañamiento de los partidos políticos en la implementación de dicho proceso. “Es donde realmente está la clave para que tenga éxito esta propuesta de ese honorable órgano”.

“Debe formar parte de esta propuesta de reestructuración la definición del modelo o método de votación, de escrutinio y cómputo electoral, ya que estamos definiendo el personal sin antes tener completo todos los elementos de los que parte de este personal se va a ocupar”, expresa la comunicación remitida a la JCE.

El partido manifestó que debe quedar claramente definido los roles y alcance de los subdirectores que sean designados, de manera que los mismos se reporten al director del organismo, en ningún caso a miembros particulares del pleno, tal como lo establecen las normas de la gerencia moderna.

En ese mismo sentido expresaron su oposición a la continuidad de dos subdirectores designados provisionalmente, al margen de los partidos políticos y, que según señalan, “han tenido un comportamiento contrario al clima laboral que requiere esa Dirección Nacional de Informática”.

“A los fines de mayor transparencia, superar los sucesos ocurridos en la Dirección Nacional de Informática, implicar y hacer corresponsable a los partidos políticos de este gran desafío y reto que tiene ese importante órgano de la JCE y de la democracia, estamos formalmente proponiendo veedores de los partidos políticos para que acompañen este proceso, apoyándonos el éxito que tuvo este mecanismo en los procesos electorales del año 2020”, fue la posición del partido sobre esa reestructuración.