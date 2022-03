Director IDAC asegura que no permitirá que se inclumplan las normas de aviación civil en RD

El director interino del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Héctor Porcella, aseguró que esa institución no permitirá que se incumplan las leyes de aviación civil en el país, para lo cual ha dado instrucciones a todos sus inspectores.

“Nosotros estamos firmes en que todos nuestros inspectores tienen que hacer una inspección rigurosa de cada aerolínea, de cada operador que ejerce en la República Dominicana”, aseguró.

Al cuestionársele si antes esa labor no se hacía como es requerida respondió: “Bueno, nosotros somos responsables ahora”, y en ese sentido dijo que como institución están garantizando que los inspectores tengan la capacidad y la preparación necesaria para hacer su trabajo acorde a los lineamientos internacionales.

El funcionario habló en un acto a través del cual esa entidad dio a conocer que logró certificarse con dos normativas ISO de cumplimiento y antisoborno como forma de enviar desde el Estado una señal clara y firme de estar comprometidos con la transparencia.

Porcella aseguró que esa iniciativa se enmarca dentro de los lineamientos del presidente Luis Abinader de garantizar la transparencia y de tratar de reducir las posibilidades de soborno que puedan existir.

Al preguntársele si en esa institución habían identificado sobornos, el funcionario respondió: “No, no, no. En el IDAC no se están registrando sobornos. No hay ningún tipo de soborno, pero siempre es bueno ponerse adelante”.

Reiteró que bajo ninguna circunstancia permitirán que empleados de esa institución incurran en esa práctica inadecuada.

Modelo de Gestión Antisoborno

El IDAC presentó un modelo de Gestión de Cumplimiento regulatorio y Antisoborno, orientado a implementar los controles necesarios para prevenir y frenar la corrupción administrativa y elevar los niveles de eficiencia en las áreas corporativas y de servicio de la institución.

En ese sentido, la entidad dio a conocer que fue certificada con las normas ISO 37001:2016 Antisoborno e ISO 37301:2021 Compliance.

Operaciones áreas tras el COVID-19

EL director interino del IDAC reveló que las estadísticas demuestran un incremento en las operaciones aéreas tras la caída registrada por el COVID-19, lo que atribuyó a la efectividad del plan diseñado por el gabinete turístico.

Destacó que en el 2021 se registraron 95,155 operaciones aéreas, equivalentes a una recuperación de un 81.5 por ciento, en comparación con los indicadores correspondientes al año 2019.