Financiamiento del Gobierno para el servicio de salud privado recibe críticas de congresistas

La disposición del Gobierno de crear un fondo de RD$2,000 millones de pesos a modo de préstamo "en condiciones especiales" para el sector de salud privado recibió este jueves la crítica de congresistas que afirman que la red hospitalaria pública es la que necesita de esos fondos.

Las críticas hacia este accionar han sido realizadas por los legisladores de la oposición quienes señalaron que otorgar esa cantidad de dinero a las clínicas privadas no tiene sentido ya que los "pobres" que son los más afectados no tienen como atenderse en las clínicas.

En ese sentido el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tulio Jiménez, manifestó que en el Gobierno que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM), han tomado demasiados recursos y que no saben cuál es el acondicionamiento que dichos recursos ameritan por lo cual deciden poner dos mil millones para la readecuación de las clínicas.

Señaló que esa acción solo demuestra que el Gobierno está en reelección y se ha dispuesto a "comprar todos aquellos adeptos que pueda" para ver si pueden crecer.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/07/un-hombre-con-un-traje-de-color-negro-con-lentes-3c06911c.jpeg Diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tulio Jiménez (FOTO: DIARIO LIBRE)

Manifestó que no es que el sector de salud privado no merezca el préstamo, pero a su parecer es en los hospitales donde más necesitan esa cantidad de inversión ya que se está dando el caso de que hay personas que se están muriendo porque "no tienen ni una aspirina" y hay falta de camas y ambulancias.

De acuerdo a lo dicho por Luis Abinader los fondos serán utilizados para modernizar, impulsar el desarrollo y aumentar la capacidad de esos centros médicos.

El préstamo se realizará a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) a un plazo de 20 años y tendrá períodos de gracias especiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/07/mujer-con-la-boca-abierta-e71eccc8.jpeg La vocera del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fior Daliza Peguero. (FOTO: DIARIO LIBRE)

La vocera del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fior Daliza Peguero, calificó como una "pena" que el Gobierno del PRM en vez de enfocarse en invertir en los hospitales públicos se empeñé en fortalecer el sector privado.

Dijo que el objetivo principal de realizar esa inversión, aunque sea a modo de préstamo es beneficiar al sector privado que son los que tienen "todo".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/07/un-hombre-con-traje-y-corbata-a5c8fc78.jpeg Diputado Juan Dionisio Restituyo, del partido Frente Amplio (FOTO: DIARIO LIBRE)

De su lado, el diputado Juan Dionisio Restituyo, del partido Frente Amplio, sostuvo que el gobierno debe tener un mejor asesoramiento a la hora de la toma de decisiones ya que en vez de financiar préstamos a las clínicas, lo que se debió hacer es firmar un acuerdo para que estas ofrezcan atención primaria a la población para que cualquier ciudadano pueda ir y ser atendido sin problemas que, si el caso fuera así, entonces ese préstamo se justifica.

Explicó que en las clínicas son instituciones privadas que cobran y en muchos casos deciden no atender a las personas.

Aseguró que la naturaleza del Bandex no es ofrecer ese tipo de préstamos ya que ese banco es para la exportación y la importación y señaló que fue el sector privado el que mejor se benefició de la pandemia.

"No hay claridad de que ese financiamiento es para la atención primaria, para que los ciudadanos tengan acceso rápido a las clínicas por la deficiencia de los hospitales, por lo que eso no tiene sentido", sostuvo Restituyo.

Oficialistas defienden



De su lado los legisladores del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), defendieron la acción del gobierno y expresaron que los demás sectores también deben ser atendidos.

En ese tenor se refirieron los diputados Shoraya Suárez, Amado Díaz y el senador, vicepresidente del Senado, Santiago José Zorrilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/07/mujer-sonriendo-con-una-playera-de-color-rosa-8e565198.jpeg Diputada del PRM Shoraya Suárez (FOTO: DIARIO LIBRE)

La diputada Shoraya Suárez, aseguró que en la salud pública de la República Dominicana hay una gran inversión, pero que está muy deteriorada por lo cual se hace necesario avanzar y por ello se hacen ese tipo de inversiones, las cuales señaló no son nuevas ya que en otras ocasiones el sector privado en lo que tiene que ver con salud se le ha ayudado.

Suárez explicó que estas ayudas son en calidad de préstamos y en calidad de regalo, por lo cual no entiende la alarma que esto causa en los sectores.

"Al final el país lo que necesita es que se invierta en salud, tanto en lo público como en lo privado es importante. La salud del dominicano es lo primero y es algo con lo que no se debe jugar", sostuvo.

Dijo que el avance de un país depende del fortalecimiento de todas sus áreas, incluidas las públicas y privadas en la medida que se crea posible.

Dijo que lo curioso de las quejas es que en un inicio se quejaban del proyecto tasa cero por considerar que le haría daño al sector privado, pero ahora a ese mismo sector se le está prestando para fortalecer su sector salud y de igual forma han surgido quejas.

"Me gustaría saber cómo es que algunos sectores quieren que se dirija el país, porque realmente no estamos entendiendo nada, ni a los políticos que ya le han dado y prestado porque se dio con otras administraciones y gobiernos, ni a algunas partes de la sociedad que no está ni en un lado ni está de otro, pero si quiere problemas, si quiere líos", fue lo expresado por la diputada.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/07/una-persona-con-un-micrófono-en-la-mano-9a554bec.jpeg Senador Santiago Zorrilla (FOTO: DIARIO LIBRE)

El senador Santiago Zorrilla, reiteró que el gobierno del PRM no ha desatendido al sector público de salud y a las clínicas privadas se les está dando un préstamo, no un regalo.

Dijo que si el Gobierno le da la espalda a las clínicas que están en mal estado, a donde se irían esos pacientes que en esos centros se atienden.

"No veo mal que el presidente, el Estado dominicano responsabilidad haya hecho un financiamiento a ese sector privado", dijo Zorrilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/07/un-grupo-de-hombres-con-lentes-7de5fb82.jpeg Diputado Amado Díaz (FOTO: DIARIO LIBRE)

Mientras que el diputado Amado Díaz, explicó que el préstamo dado por el Gobierno será fiscalizado y en algún momento tendrá que pagarse, y que el mismo es un asunto de tratar de manera integral la salud del pueblo dominicano.

Señaló que lo que se hace es reforzar el sector público y ayudar al sector privado.

Dentro de las condiciones de financiamiento del préstamo se encuentra tasas de interés que van desde 6.5 % en pesos y desde 5.5 % en dólares, con un plazo de 20 años que tendrá de igual forma períodos de gracia especiales.

En 2005 Leonel Fernández ofreció ayuda a ese sector

En el año 2005 el presidente de ese entonces, Leonel Fernández, hizo un aporte de US$25 millones para la terminación del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), acción que fue fuertemente criticada de igual manera, incluso por legisladores del partido de gobierno en ese entonces al punto de someter un proyecto de resolución donde pedían se declare “improcedente, inoportuna y carente de toda lógica”.

El Colegio Médico Dominicano (CMD), rechazó en ese entonces la ayuda ofrecida por el presidente para la terminación del HOMS y la catalogaron de una “burla” debido a que los hospitales de la red pública se encontraban en mal estado.

La respuesta de Fernández a esas quejas fue que en Santiago aumentarían las necesidades de los servicios de salud y que proyectos como el HOMS se necesitarían.