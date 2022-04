Milagros Ortiz Bosch, dispuesta a marchar para lograr reforma constitucional

La directora de Ética e Integridad Gubernamental y exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, está segura de que este es el momento idóneo para consolidar la independencia del Ministerio Público, como busca lograr el Poder Ejecutivo, a través de una reforma a la Constitución, y expresó su disposición de luchar para que se logre.

Para que esa iniciativa sea realidad, expresó este jueves estar dispuesta a todo y advirtió que sí tiene que marchar para que se logre, lo hará.

"Si hay que marchar, voy a marchar" Milagros Ortiz Bosch Directora de Ética e Integridad Gubernamental “

La exsenadora del Distrito Nacional arguyó que su apoyo al proyecto de reforma constitucional se da por “las ventajas” que la nación ha logrado con la independencia del Ministerio Público, que es el principal motivo que aduce el Gobierno para impulsar una reforma constitucional.

De paso, la funcionaria cuestionó a los partidos opositores que se han negado a respaldar la iniciativa del Ejecutivo. Éstos han planteado, por separado, que no es momento de modificar la Constitución y que es “incoherente” que el presidente Luis Abinader impulse ese proyecto si siempre ha alegado que el actual Ministerio Público “es independiente” y actúa sin ninguna interferencia del Gobierno.

Algunos dirigentes han sido suspicaces y piensan que una reforma a la Carta Magna lo que busca en el fondo es eliminar el 50+1 para escoger al presidente de la República.

“Los que no la quieren tuvieron muchos años para hacerla independiente, e incluso, hubo momentos en que el solo hecho de escribir un documento no conforme con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia hizo que jueces muy importantes no fueran ratificados en sus cargos”, arremetió Ortiz Bosch al hablar con la prensa.

La funcionaria insistió en que ahora es el momento ideal para consolidar al Ministerio Público.

“Yo pienso que es un momento especial y que hay que seguir adelante con lo que se pueda y avanzando sin forzar, ellos dijeron que no ahí, pues que no ahí, eso es el diálogo, respetar”, dijo al referirse a los partidos opositores que condicionaron su presencia a la Mesa Temática de la Transparencia e Institucionalidad, donde se tiene en agenda estudiar el proyecto que declara la necesidad de reformar la Constitución, a que se retirara el tema.

El proyecto va

Ese diálogo, que es coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), estudió varios temas y acordó tratar el tema de la reforma constitucional el próximo miércoles cuatro de mayo, con la presencia o ausencia de las organizaciones opositoras.

Esa será la última reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad en la cual el único tema a debatir será la reforma a la Carta Magna. Luego de este, el Gobierno tiene en agenda presentar el proyecto de reforma a la Constitución a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Organizaciones opuestas a la reforma

Están los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo. También el Reformista Social Cristiano (PRSC), cuyos representantes solo acudieron a dos reuniones de la Mesa Temática.