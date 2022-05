Partidos acusan al pleno de la JCE de tomar decisiones sin su consenso

Como preocupante catalogaron los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Unión Demócrata Cristiana (UDC) la situación que se comporta el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE). Estos denunciaron que se sienten preocupados porque el organismo ha sido reiterativo en actuar, y no tomarlos en cuenta para adoptar decisiones.

La queja de las organizaciones partidarias sale a relucir, tras la JCE emitir la resolución 11-22, que dispone la conformación de los miembros titulares y suplentes de 58 juntas electorales.

En ese sentido, el delegado técnico ante la JCE por la Fuerza del Pueblo, José Manuel Hernández Peguero, indicó que los partidos políticos de oposición se encuentran preocupados por la reiterada conducta del organismo electoral de aprobar y adoptar resoluciones sin consultarles a los partidos.

Indicó que la reciente resolución que dispone la conformación de 58 juntas electorales, es una muestra de la falta de comunicación entre el Pleno y los partidos.

“Los partidos no fuimos informados previamente de esa preselección, nosotros queremos comunicar que nuestro disgusto e inconformidad es previendo que posteriormente también puedan adoptarse decisiones más trascendentales bajo este mismo patrón de conducta y queremos por eso manifestarlo en conjunto”, sostuvo Hernández Peguero.

Los partidos destacaron que la política adoptada por la JCE se aparta del consenso, de la convivencia pacífica, ordenada y armónica que en esta institución debe existir entre las organizaciones políticas.

Consideraron que la JCE, al emitir una resolución administrativa, debe previamente consensuarla con los partidos.

“Se trata de que prácticamente esas juntas electorales van a adoptar decisiones muy trascendentales en el curso de las próximas elecciones”, destacó el delegado técnico de la FP.

José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, también consideró preocupante el hecho de que la JCE tome decisiones unilateralmente sin hacer consultas con los partidos.

“Es una tradición, una costumbre desde hace décadas que todo tipo de decisión trascendental para el proceso electoral se consulte, se consensúe con los partidos políticos, porque somos el sostén del sistema y de la democracia y tal como ya se ha dicho, hay varias decisiones que se han hecho de una manera unilateral y que nos enteramos por la prensa”, dijo Dantés.

Jáquez y el diálogo por las reformas

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, no respodió a los señalamientos realizados por los partidos, pero destacó que el diálogo por las reformas les ha permitido, tanto a ese organismo como a los partidos políticos, llegar a un consenso y presentar disidencias, lo cual, a su criterio es saludable para la democracia.

“Se advierte que la necesidad de una reforma no es antojadiza o aislada, es orgánica, nace de lo que la experiencia electoral pone de relieve que es necesario adoptar, instituir, modificar o eliminar. El proceso de reforma implica que se incorporen nuevas y mejores prácticas, soluciones que hagan posible un ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, la militancia partidista y las organizaciones políticas, compromiso que sabemos tienen cada uno de los actores que participa en esta mesa al igual que nosotros como Junta Central Electoral”, manifestó.

Aseguró que, si bien todas las respuestas al problema del sistema político no están en el sistema electoral, replantear los elementos del sistema electoral en un sentido amplio y también estricto, constituyen pasos para la consolidación de la democracia.

“Los representes de las organizaciones políticas y los sectores sociales han desarrollado un proceso diáfano, abierto y plural”, destacó Jáquez

Reunión del CES y el artículo 25 de la ley 15-19

La búsqueda de consensos y disensos en lo referente a las leyes 15-19, Orgánica de Régimen Electoral y la 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos continúo este jueves en la Mesa Temática de Reforma Electoral que coordina el Consejo Económico y Social (CES).

Los miembros del espacio durante la reunión de más de siete horas llegaron a 12 consensos, 16 disensos y cinco nuevas propuestas de los artículos debatidos. Acordaron volver a reunirse para continuar con los trabajos el próximo 24 de mayo.

En la pasada reunión de la mesa, los miembros del espacio sobre la Ley 33-18 tenían 39 propuestas hechas por la JCE para modificación y una nueva hecha en ese espacio, sobre esos puntos se realizaron 33 disensos y 16 consensos en lo referente a ese marco.

Sobre la 15-19 se realizaron 83 propuestas de modificaciones entre sus artículos y párrafos, de las cuales 24 fueron consensos, 26 disensos, 21 nuevas propuestas y 12 quedaron pendientes de discutir.

Durante el encuentro, las discusiones se mantuvieron en torno a la modificación del artículo 25 de la ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, sobre la audiencia con los partidos políticos.

El actual artículo establece que. “En aquellos casos que la Junta Central Electoral considere conveniente escuchar la opinión de los partidos políticos, convocará a una audiencia con estos fines, para conocer los planteamientos de éstos”.

La modificación de la JCE establecía lo siguiente: “En aquellos casos donde la Junta Central Electoral considere conveniente conocer la opinión de los partidos, agrupaciones y movimiento políticos solicitará de estos un escrito que contenga su posición sobre el particular, esta opinión a su vez será comunicada a todos los partidos, agrupaciones y movimiento políticos a fin de que depositen sus escritos de respuesta si la tuvieren”.

La propuesta recibió el rechazo de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD), Fuerza del Pueblo (FP), Dominicanos por el Cambio (DxC) y Alianza País.

Los partidos rechazaron esa propuesta y le comunicaron a la JCE que ellos no estaban trabajando en consonancia con los partidos, ya que esas audiencias que están en el artículo 25 de la actual ley de régimen no se está cumpliendo, debido a que las resoluciones emanadas de ese organismo no les son comunicadas.

“Ustedes no nos quieren escuchar, como deben escucharnos no se crean que lo sepan todo. La única forma de la gerencia moderna de tomar decisiones correctas es escuchando a los actores y los actores son los partidos políticos”, fue lo expresado por el delegado político del PLD, Danilo Díaz, a Román Jáquez Liranzo y Samir Chami Isa, presidente y miembro titular de la JCE.

El delegado del PLD afirmó que si no hay un cambio de actitud por parte del Pleno de la JCE en la parte de consultar a los partidos políticos, ese accionar traerá consigo una serie de problemas.

Aseguró que las organizaciones partidarias no son enemigas de la JCE, sino todo lo contrario, que son ellos los actores del proceso con los cuales se van a construir las próximas elecciones de manera trasparente.