¿Quién es Abel Martínez y cuál es su posición sobre el tema haitiano?

Con 50 años de edad, Abel Martínez se convirtió este domingo en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2024, tras ganar la consulta interna de esa organización con más del 60 % de simpatía, pero ¿quién es este dirigente político y cuáles han sido sus propuestas en este tramo de su proyecto presidencial respecto al tema haitiano?

Martínez nació el 21 de abril del 1972 en Santiago de los Caballeros, ciudad de la que actualmente es su alcalde por segunda ocasión.

“Abel es el más pequeño de una familia de 15 hermanos, procreados por el matrimonio de don Ramón Martínez y doña Mélida Durán”, indica un perfil biográfico publicado en la web de la Alcaldía de Santiago.

Es egresado como Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) en el año 1996, postgrado en Derecho Comercial y Societario en la misma universidad y especializado en Derecho Penal, Propiedad Intelectual, Combate al Narcotráfico y Lavado de Activos.

“Ingresa a la administración pública y fue designado en el año 1997 como Procurador Fiscal Adjunto en la ciudad de Santo Domingo, desde donde fue promovido en el año 1999 al cargo de Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, al final de la primera gestión de gobierno del expresidente, Leonel Fernández”, destaca en su perfil.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/17/un-hombre-con-traje-y-corbata-94e8c2c8.jpg Abel Martínez cuando ocupada el cargo de Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago. (TWITTER:@ABELMARTINEZD)

Inicios en la política y elecciones

A principios de la década de 1990, Martínez se involucró de manera directa en actividades políticas, formando parte del Equipo Juvenil de Comunicación del PLD.

En las elecciones de 2002 se presentó como candidato, alcanzando un escaño como diputado de la provincia de Santiago, para el periodo 2002-2006. Luego de ahí, ganó las elecciones de 2006, de 2010, de 2016 y de 2020, siendo con estos, cinco procesos de votación para cargos públicos ganados de forma consecutiva.

Primera foto Fiscal de Santiago, 2da. Presidente de la Cámara de Diputados, 3ra. Y 4ta. Alcalde de la Ciudad Corazón. ¡ Seguimos ! pic.twitter.com/V8hMORH7uN — Abel Martínez Durán (@AbelMartinezD) December 9, 2019

En ese sentido, fue reelecto como diputado en el 2006-2010 y en el 2010-2016, “siendo los últimos seis años, presidente de la Cámara de Diputados”.

Alcalde

En las elecciones de 2016 ganó como alcalde de Santiago y en 2020 fue reelecto en ese cargo.

Este domingo, Martínez se convirtió en el candidato presidencial del PLD, tras obtener una sólida victoria con 60.87 %, de los votos, equivalente a más sufragios que todos los demás candidatos juntos.

Con el 75.48 % de los votos computados en seis boletines, Martínez sacó un total de 213,185 sufragios; seguido de lejos por Francisco Domínguez Brito, con 73,137 (20.82 %); Margarita Cedeño, 57,024 (16.23 %); Maritza Hernández, 3,737 (1.06 %); Karen Ricardo 2,672 (0.76 %); y Luis de León, 1,520 (0.44 %).

Posición sobre Haití

Durante los meses en que Martínez presentó su proyecto presidencial en diferentes municipios del país, en búsqueda de apoyo para la consulta realizada este domingo, el aspirante planteó en varias oportunidades su posición sobre el tema haitiano.

El pasado 27 de septiembre a casi dos semanas de la consulta peledeista y en un acto realizado en San Cristóbal, Martínez aseguró que “en la actualidad nuestra soberanía, nuestra identidad se ven sensiblemente afectadas porque han dejado que nuestros barrios en todo el país, estén minados de indocumentados haitianos lo cual atenta contra la seguridad de nuestro territorio”.

“Los dominicanos merecemos un Gobierno que respete al pueblo y que defienda con dignidad la Patria de Duarte, Sánchez, Mella, de Los Trinitarios y de Los Restauradores; merecemos un gobierno que no se humille ante los organismos internacionales y que proteja con dignidad a la República Dominicana del estado fallido que es Haití”, expresó Abel según un comunicado enviado por su equipo de comunicaciones.

Agregó: “Necesitamos un gobierno con pantalones, que haga respetar la ley y la Constitución porque, reitero, no somos una jungla. El día en que una multitud indetenible decida cruzar hacia nuestra nación, será tarde para tomar medidas. El país tiene soldados dispuestos a defender nuestro territorio, cuentan con equipos y logística para hacerlo, pero no existe interés de las autoridades para mantener a raya a quienes diariamente apuestan a hacer socavar nuestra soberanía”.

El pasado 28 de agosto, en un acto realizado en el municipio Villa Riva, en la provincia Duarte, también volvió a tocar el tema haitiano.

“En el 2024, no solamente el PRM se va; los nacionales haitianos con estatus ilegal en nuestro territorio, también es pa’ fuera que van”, aseguró Martínez.

En julio, Martínez habló sobre el descontrol migratorio mediante un comunicado que fue enviado a los medios.

“Estamos hablando de 32 mil partos registrados en nueve meses, sin contar los que no se registran por diversas razones, por ejemplo, las que paren en sus casas, en los bateyes que están minados, en las calles, tal como sucede en su país de origen. Los organismos internacionales que aúpan estas situaciones, no pueden estar por encima de nuestra Constitución ni de nuestra soberanía y deben saber que los dominicanos no podemos seguir permitiendo ver cómo languidece cada día nuestra identidad ante una forma de invasión silente que aumenta en nuestras narices”, puntualizó Martínez.

Sostuvo que en el 2012 “decíamos que en 30 o 40 años, la mitad de la población en República Dominicana sería haitiana. El tiempo nos ha dado lastimosamente la razón y con peores perspectivas. Estamos hablando que en unos diez años, si no nos quedamos cortos en la apreciación, estaremos a la par y esto es un tema que va más allá de quienes defienden los derechos humanos”.

“Las haitianas vienen a parir aquí, porque en Haití tienen que pagar para ser atendidas, pero una vez que alumbran, no se regresan a su país, siguen de manera ilegal en nuestro territorio, teniendo más hijos, cargando el sistema de salud, aumentando la cantidad de indocumentados que nadie sabe dónde viven, qué hacen, ni cuentan para las famosas estadísticas y reitero, los que estén de forma legal, sin importar el país de procedencia, bienvenidos, pero no podemos hacernos los graciosos con las ONGs que defienden los derechos de los haitianos, en detrimento de nuestra soberanía”, dijo.

El pasado 9 de febrero, Martínez solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) desistir del plan de carnetización de ciudadanos haitianos en la zona fronteriza.

A su juicio, es un acto ilegal legalizar a los extranjeros del vecino país que no cumplan con los requisitos que manda la ley y la Constitución de la República Dominicana.

Martínez expresó que se debe disponer un control migratorio. Sugiere deportar a quienes se encuentren en el país con un estatus migratorio irregular.