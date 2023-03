Eduardo Estrella afirma su prioridad es que Luis Abinader siga siendo presidente

El presidente del Senado, Eduardo Estrella, afirmó que él está de acuerdo que el presidente Luis Abinader se repostule en el cargo porque la Constitución se lo permite y lo está haciendo bien.

Al ser consultado sobre el tema, respondió: “La Constitución se le permite como tal. Ahora yo sé que ni él lo piensa, ni nosotros lo pensamos. No es que nadie esté pensando que él se va a quedar toda la vida, ni que va a modificar la Constitución, pero la Constitución le permite cuatro años más. ¿Y eso es un pecado?, porque hay otros que duraron muchísimo tiempo y quieren volver. Entonces yo no entiendo”.

Reiteró en unas dos ocasiones que el mandatario “lo está haciendo bien” y que el pueblo es soberano por lo que en las urnas podría decidir si aprueba o no la repostulación de Luis Abinader en caso de ser candidato a repetir en el cargo.

Estrella afirmó que cuando se le ha preguntado si él desea seguir siendo senador por Santiago él manifiesta que su prioridad es que Luis Abinader siga siendo presidente de la República y argumentó que si el Jefe del Estado no lo estuviera haciendo bien él lo diría porque “yo lo que soy es un aliado político”.

Manifestó que el mandatario coincide con él en muchos planteamientos que ha hecho como político sobre la inversión en la frontera, el muelle de Manzanillo, diversificar la energía eléctrica del país y que no se concentre toda la generación en el Este, que es la zona más vulnerable por los ciclones y en las inversiones para fortalecer la Administradora de Riesgos de Salud Senasa y a las instituciones del país.

También, dijo que coinciden sobre la importancia de que se mejore la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

Al ser cuestionado por segunda ocasión si no aspiraría a repetir como senador por Santiago, precisó: “lo importante… mi prioridad no es seguir como senador. Yo lo que quiero es seguir ayudando al presidente Luis Abinader, que creo que lo está haciendo bien, que no debe desenfocarse y que la Constitución se lo permite”.

Eduardo Estrella fue entrevistado en el programa televisivo “El Despertador”, que se transmite por Color Visión, canal 9.