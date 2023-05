Cámara de Cuentas aún no envía datos completos para su investigación en el Congreso

La Cámara de Cuentas aún tiene pendiente completar documentaciones para enviar al Congreso Nacional y que así una comisión especial de diputados estudie los datos y determine si la institución fiscalizadora cometió faltas en sus funciones.

Según el diputado Rogelio Alfonso Genao, presidente de la comisión especial, la Cámara de Cuentas ha enviado al equipo "algunos datos", pero aún tiene pendiente remitir las actas del Pleno y los audios que registran en sus reuniones.

Sin embargo, el congresista descartó que se trate de una renuencia de los miembros titulares a entregar información, ya que, según dijo, los funcionarios han externado que "están en la mejor disposición" de enviar los datos.

El equipo especial de la Cámara de Diputados tiene previsto reunirse este miércoles a las 9:30 a.m. para continuar analizando las documentaciones recibidas y poder así rendir un informe en el plazo de 30 días que establece la resolución aprobada en el ala legislativa hace dos semanas.

El diputado Genao precisó que aún la comisión que dirige "no ha establecido" entrevistas para los cinco miembros titulares de la Cámara de Cuentas, pero dijo que en los próximos encuentros seguirán el curso de la indagatoria que se les asignó.

Comisión avanza en reformar la ley de Cámara de Cuentas

En tanto, una comisión bicameral se reunió este lunes por seis horas para avanzar en el estudio de una ley que busca reformar a la Cámara de Cuentas y acordó presentar varias modificaciones al proyecto para que pronto tenga un informe.

El presidente del equipo, senador Milciades Franjul, dijo que presentará una propuesta de modificación para que el secretario de la Cámara de Cuentas no sea miembro titular del Pleno, como sucede en la actualidad por órdenes de la actual ley.

Franjul explicó que su sugerencia de cambio a la ley contribuirá a que no existan conflictos internos en la institución auditora, ya que el secretario "no hará fuerza de contraposición" con el presidente, de manera que no habrán "choques" en el organismo por decisiones administrativas.

De acuerdo con el senador, en el encuentro de los congresistas también se analizaron las funciones del presidente de la Cámara de Cuentas para evitar pugnas internas en el órgano y determinar sus labores específicas en la entidad.

También reveló que el equipo bicameral acordó que los funcionarios de la Cámara de Cuentas sean evaluados cada dos años, como lo dispone la actual normativa para impedir que entre los miembros titulares se "pongan piedras" para lograr la presidencia.

¿Qué pasa en la Cámara de Cuentas?

Janel Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, acudió hace semanas a un programa televisivo y allí reveló que es "un preso de confianza" en la entidad que lidera, ya que el Pleno ha tomado decisiones sin su presencia o autorización, además de haber aprobado disposiciones que supuestamente son ilegales.

Estas acusaciones se suman a las denuncias de acoso laboral que pesan contra Janel Ramírez, que fueron interpuestas por dos empleadas de la Cámara de Cuentas y que llevó a que el Ministerio Público tomara el caso designando una jueza de instrucción especial.

Todos los eventos despertaron las alertas en la Cámara de Diputados, donde se aprobó una resolución conjunta para confirmar si verdaderamente en la institución fiscalizadora se cometieron faltas administrativas y para investigar los sucesos que llevaron a conflictos internos en la institución.