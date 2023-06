PLD se reservó 713 escaños; alcaldías del DN y SDE no fueron guardadas

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reservó un total de 713 escaños que corresponden a los niveles de senaduría, diputaciones, alcaldías, regidores, directores de distritos y vocales.

Puestos estratégicos como las alcaldías del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago de los Caballeros no fueron reservadas por el partido, pese a que son algunas de las que a nivel interno se la están disputando decenas de dirigentes.

Conforme a lo establecido por la Ley 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos, los puestos que formen parte del 20 % de las reservas serán liberados de participar en los procesos internos celebrados para la elección de los candidatos que participarán en las elecciones generales que correspondan.

A tan solo horas de cumplirse el plazo para el depósito de las reservas de las candidaturas, el partido entregó ante la Junta Central Electoral (JCE) la documentación con sus reservas tanto internas como para alianzas con las distintas fuerzas de oposición.

¿Cuáles escaños se reservó el PLD?

La organización partidaria opositora se reservó 6 escaños para senadurías que corresponden al 20 % de las reservas establecidas en la ley y destinó 5 escaños para las alianzas.

Entre los escaños de senadores reservados por el PLD se encuentran el Distrito Nacional, Barahona, El Seibo, San Juan, San Pedro de Macorís y Sánchez Ramírez .

De los escaños para alianzas el PLD se reservó Espaillat, Hato Mayor, La Romana, Hermanas Mirabal y San José de Ocoa.

En las diputaciones el partido opositor se reservó 69 escaños, 38 de ellos del partido y 19 para alianzas.

De estos puestos reservados por el PLD, dos corresponden a la circunscripción No 1 del Distrito Nacional, uno a la circunscripción No 1, dos a la circunscripción No 3 y dos a la provincia La Altagracia.

Otras provincias donde el PLD realizó reservas de diputados fue en Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Duarte, Santiago y San Cristóbal, entre otros.

En total, el PLD se reservó 43 escaños para las alcaldías, 32 para el partido y 11 destinadas para alianzas.

Entre las provincias en las cuales se realizó las reservas el PLD se encuentran la Altagracia, Azua, Barahona, Dajabón, Duarte, Espaillat, Independencia, María Trinidad Sánchez , Montecristi, Monte Plata, Peravia.

También Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Samaná, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, San José de Ocoa, Santo Domingo Oeste y Pedro Brand.

Para las regidurías el partido opositor decidió reservarse 294 regidores, de estos 233 para candidatos de internos de la organización y 61 puestos para alianzas.

De los directores de distritos municipales el PLD se reservó un total de 60 puestos, 28 del partido y 32 destinados para las alianzas.

En el caso de las vocalías el PLD se reservó un total de 236 de los 735. De estos 147 son del partido y 89 destinados para alianzas.