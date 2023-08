Supuesto gasto millonario en campaña de Antonio Taveras lo enfrenta con diputado y podría llegar a tribunales

El fin de semana circuló en redes sociales un audio filtrado donde se escucha al senador Antonio Taveras decir que su posición de legislador le ha traído problemas y donde asegura que para la campaña que acabó en el 2020 habría gastado alrededor de RD$250 millones para obtener su curul.

En el mismo audio, el senador de Santo Domingo reveló que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no le entregó "ni un solo peso" para su campaña y sostuvo que no volverá a gastar millonarios fondos en política, independientemente de que aspire o no a algún cargo de representación.

El audio filtrado, que Taveras asegura fue manipulado, causó revuelo en redes sociales y el propio senador acusó al diputado Alexis Jiménez de difundir la conversación interna para perjudicarlo.

En un programa de televisión, el senador Taveras dijo que la práctica de filtrar y manipular declaraciones es común en los hábitos de "la vieja política" y "sólo demuestra la bajeza humana que se esconde dentro de la militancia política".

Asimismo, aclaró que no gastó RD$250 millones para ganar las elecciones, alegando que tuvo que tomar una línea de crédito para financiar sus gastos políticos en el 2020.

Sobre la filtración del audio, Taveras dijo que está en conversaciones con sus abogados para considerar si demanda o no al diputado Alexis Jiménez por alterar y revelar el audio de una conversación privada.

Sin embargo, el diputado Jiménez respondió diciendo que desconoce por qué se le acusa de filtrar el audio y negó que haya divulgado la conversación que tuvo con Taveras.

Alexis Jiménez, actual diputado de Santo Domingo, inscribió su precandidatura en el PRM para ser senador y sustituir en la curul a Antonio Taveras a partir del 2024.

¿Qué más dijo Antonio Taveras?

En el audio, Taveras también asegura que fue amenazado de muerte en Los Alcarrizos porque "todos se están matando" por las contiendas electorales y dijo que no "gastará su vida" en aspiraciones que le traen problemas.