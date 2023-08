Ramón Alburquerque entiende que Luis Abinader tiene que tomar licencia para buscar reelección

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque, exhortó este domingo al presidente de la República, Luis Abinader, a tomar licencia de su cargo ahora que ha anunciado que buscará la reelección presidencial para que se "compita en un ambiente de igualdad" en el partido y en cumplimiento de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

El expresidente del Senado, quien también aspira a la candidatura presidencial del partido de gobierno, explicó que además de la referida normativa, también la Constitución de la República, que está por encima de cualquier ley, establece el principio de igualdad para los procesos de competencias en las organizaciones políticas, lo cual estima no sucederá si el mandatario usa los recursos del Estado para impulsar sus aspiraciones.

"Pero ahora que se declara ya, que va a buscar la repostulación debe entender las limitaciones que tiene el ser candidato y ser presidente, por ejemplo, él tiene que excluirse de toda esa publicidad que al año le cuesta al país 8,500 millones y que él aparece promoviéndose en todo cada día que pasa", refirió el Diario Libre al ser consultado sobre el tema.

Alburquerque entiende que "eso no es correcto y así, como cada funcionario tiene que tomar una licencia cuando va a aspirar a un cargo, no sería extraño que aquí también el presidente de la República tome su licencia porque él no debe usar los recursos públicos para reelegirse en el poder".

Señaló que Abinader está compelido a tomar esa decisión, "antes que se lo exijan los demás candidatos".

Indicó que no es una sorpresa que Abinader hiciera público su intención de ir por otro periodo presidencial para los comicios de 2024, pero planteó que usó un mal escenario.

"Sabíamos que el presidente fue a ese desfile (de los dominicanos en Nueva York) para anunciar desde allá la repostulación, lo lamentable es que haya tenido hasta que involucrar su familia en un teatro que no tenía ningún sentido que estar negando, ni disimulando, es su derecho porque la Constitución de la República, así lo permite y, en ese sentido, no había nada que objetar" sostuvo.

Aunque son del mismo partido, Alburquerque siempre ha sido crítico de la gestión del mandatario Abinader.

El anuncio de Abinader

Abinader anunció la tarde de este domingo su disposición de "participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024". Lo hizo a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Mantiene sus aspiraciones

Alburquerque dijo que mantiene su precandidatura presidencial y dijo estar dispuesto a medir fuerzas con el mandatario a lo interno del PRM.

"De todas maneras, está de frente el primero de octubre, donde nosotros ratificamos nuestra intención y disposición de inscribir nuestra candidatura, lo vamos a hacer el jueves y, entonces, el pueblo tendrá la opción de votar por una candidatura totalmente apegada a los principios peñagomista, una candidatura que defiende a los que hay que defender, que es al pueblo humilde", planteó.

Te puede interesar Abel Martínez y José Dantes reaccionan a repostulación de Luis Abinader