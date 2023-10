Francisco Javier García: PLD empezó a trabajar el tema de las alianzas hace dos años

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, aseguró este lunes que la alianza entre esa organización, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo "es irreversible" y que el tema de los pactos se empezó a trabajar desde hace años.

García explicó que hace dos años propuso ante el Comité Político del PLD un "pacto de no agresión" con la Fuerza del Pueblo, ya que el escenario donde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganó las elecciones fue en un momento de división de las fuerzas políticas que hoy existen.

"A esta fecha que estamos hoy, pero del 2019, el PRM tenía 22 % y llegó a la Presidencia, Luis Abinader tenía 22% y llegó a la Presidencia, no llegó a la Presidencia porque el PRM era grande, llegó porque las fuerzas políticas que representaban el progreso en la estructura del PLD se fraccionaron", aclaró.

En ese sentido, dijo que las discusiones dentro del Comité Político giraban en torno a que en cada sector, ya fuera empresarial, de comerciantes, productores agropecuarios y en los barrios les decían lo mismo a los peledeístas, "pónganse de acuerdo".

Indicó que la exhortación para que el partido se ponga de acuerdo no giraba en torno a un candidato, sino a la gestión como organización.

El dirigente peledeísta explicó que cuando llegó el momento de la discusión sobre el tema de las alianzas se generó una suspicacia entre el PLD y la Fuerza del Pueblo y que personas a lo interno de los dos partidos habían expresado sus dudas de que si "una alianza de esa naturaleza podía prosperar".

Desde su óptica, aseguró que la discusión se debía centrar en lo municipal donde se acordara un acuerdo en 10 municipios donde cada partido apoyara cinco candidatos de cada organización.

De acuerdo a las declaraciones de Francisco Javier García, no fue hasta el 12 de junio del 2023 cuando Danilo Medina, presidente del PLD, convocó al Comité Político para hablar del tema de las alianzas.

"Ha sido la única reunión del CP que se ha hecho sin celulares presentes en la reunión y el compañero Danilo decía en esa reunión, por primera vez vamos a sacar los celulares, pero lo que queremos es que nadie se distraiga y que todo el que tenga que decir algo reciba la atención y el debido respeto, el respeto lo han tenido siempre, pero la atención de los demás miembros del Comité Político y dijo algo, probablemente todo el que ha venido a esta reunión ya tenga su posición, pero aquí tenemos que escucharlo", expresó García.

Según sus declaraciones en el espacio radial del Sol de la Mañana, durante la reunión del CP del 12 de junio solo su ponencia duró 32 minutos y que ese encuentro fue en el que los miembros de ese organismo más han hablado, pero solo de ese tema, donde unos se expresaron a favor y otros en contra.

Asimismo, dijo que tras ponderarse todas las posiciones, todos los dirigentes salieron convencidos de la necesidad de sentarse con todos los partidos de la oposición y excluir al PRM y todos los partidos que apoyaran al oficialista de cara a las elecciones del 2024.

Manifestó que antes de finalizar la reunión el último en hablar fue Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, quien sometió la propuesta de una alianza a nivel municipal, la cual fue aprobada a unanimidad por los miembros del Comité Político.

Aseguró que hay un código no escrito en los estatutos del CP que señala que "para que una alianza sea aprobada tiene que contar con la aprobación del candidato a la presidencia, si el candidato a la presidencia por las razones que sea no está de acuerdo con esa alianza, esa alianza no va".

Indico que en la reunión del Comité Político del 12 de junio solo se trató el tema municipal, nada relativo al nivel presidencial y lo congresual y que se formó la comisión para tratar la alianza.

Asimismo, resaltó que durante las reuniones con la Fuerza del Pueblo y el PRD se aprobaron apoyarse en tres candidaturas a la senaduría y que posteriormente las tres organizaciones realizaron un "pacto de reciprocidad hacia el futuro" y se negoció la segunda vuelta en las elecciones.

Explicó que la alianza entre el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo tiene una historia ya que las alianzas "llegan hasta donde es posible llevarlas".

"Si pudiéramos hacerla completa, si pudiéramos llevar candidatos en todas las provincias y que cada candidato fuera aprobado por los tres partidos, por ejemplo, a senadores, el PRM, no importa los votos que Luis Abinader saque, pierde en la primera vuelta, pero esa no es la discusión", dijo García.

Señaló que dentro del CP del PLD hay una característica que es que las cosas que se hacen a lo interno "casi nunca se divulgan completamente" y que lo que hace que esa organización se "convierte en víctima de su silencio", lo que da espacio a la especulación.

Para Francisco Javier García el anuncio de la reelección de Luis Abinader se adelantó, debido a que "los servicios de inteligencia" le dieron la información del anuncio de la alianza entre las tres organizaciones opositoras.