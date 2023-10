Cristian Encarnación se juramenta en el PRD, donde "no están los popis" y "no nos asquerosean"

Cristian Encarnación, actual alcalde de los Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, se juramentó este martes en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización en la cual buscará retener esa plaza por diferencias con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que hizo reserva de esa candidatura para las elecciones de 2024.

El retorno de Encarnación al PRD se produce a más de una semana de abandonar el partido de gobierno. En esa renuncia denunció supuestos atropellos por parte de la cúpula. "... no nací para ser lambón de ningún hombre en esta tierra", dijo en ese entonces.

En su turno al micrófono este miércoles, expresó que está con el partido de José Francisco Peña Gómez, "donde no están los popis, donde no nos quitan para poner a un español, donde no nos asquerosean".

Dijo que el PRM es un "barco colapsado" en medio del mar, (...) no jodió, se jodieron los popis" sostuvo Encarnación.

Desde este martes pidió el autorización para el 16 de agosto del 2024 despedir a Luis Abinader de la Presidencia, puesto que entiende que el mandatario perderá la reelección.

Miguel Vargas, presidente del PRD, recibió al edil juntos a decenas de simpatizantes, a quienes les indicó que no serán maltratados y seguirán con sus carreras políticas y cosechando liderazgos.

Además de la Alcaldía, los compañeros de Encarnación serán llevados como candidatos a diputados y regidores por Los Alcarrizos.

El meollo entre Encarnación y Junior Santos en Los Alcarrizos

En 2020, Junior Santos, tres veces alcalde del municipio, encabezó la boleta PRD/PLD por la Alcaldía de Los Alcarrizos, pero fue derrotado por Encarnación y el PRM.

Sin embargo, desde hace meses, Encarnación ha presentado "celos" por el coqueteo entre el PRM y Santos, quien en agosto pasado dimitió del PRD, junto a 100 dirigentes por alegado abuso de autoridad de Miguel Vargas.

El día de la renuncia el exedil no confirmó, pero tampoco negó que vaya para el PRM. Fuentes dan por hecho de que Santos encabezará esa boleta y la fecha para la juramentación pudiera fijarse en los próximos días.