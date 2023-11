Diario Libre publicará este lunes 4 su primera encuesta Greenberg para las elecciones del 2024

De cara a las elecciones de 2024, Diario Libre retomará a partir del próximo lunes, 4 de diciembre, las publicaciones de la firma encuestadora Greenberg sobre las intenciones de voto de los dominicanos en los torneos electorales de febrero y mayo, cuando se elegirán las nuevas autoridades.

La reconocida firma, con sede en Washington y oficinas en San Francisco y Londres, así como subsidiarias en Iowa y Miami, hizo su primera entrega en Diario Libre el 12 de febrero de 2008, y desde entonces es un referente como encuestadora político-electoral. Los resultados de sus consultas se han caracterizado por ser unos de las más precisos.

En la República Dominicana, sus encuestas ofrecidas en 2008, 2012, 2016 y 2020 para Diario Libre arrojaron resultados muy aproximados a los que ofreció la Junta Central Electoral (JCE).

Con experiencia en más de 70 países, Greenberg Quinlan Rosner es una firma líder mundial en los campos de encuestas y consultoría estratégica para campañas electorales.

El éxito de la firma encuestadora está basado en las siguientes campañas: La victoria electoral del presidente Bill Clinton en 1992, las tres victorias de Tony Blair y el partido laborista inglés, la elección en 1998 de Gerhard Schroeder en Alemania, las victorias presidenciales de Nelson Mandela y Thabo Mbeki, en Sudáfrica; las campañas en 1999 y 2001 del primer ministro israelí Ehud Barak, la victoria en el 2002 del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada; la exitosa campaña electoral del presidente hondureño Mel Zelaya en el 2005 y la sorpresiva victoria del partido austríaco SPO en el 2006.

Los resultados del 2008

La primera encuesta Greenberg-Diario Libre fue publicada el 12 de febrero de 2008, y visualizaba al entonces presidente Leonel Fernández (PLD) como el candidato más puntero.

Los resultados le otorgaban a Fernández un 47 % en la intención de voto contra un 34 % de Miguel Vargas Maldonado (PRD) y un 10 % a Amable Aristy Castro (PRSC).

La segunda encuesta del 12 de marzo de 2008 estableció que Fernández se mantenía arriba con un 49 % contra un 37 % de Vargas Maldonado, mientras Aristy Castro contaba con el apoyo de un 9 %.

La tercera entrega fue el 8 de abril de 2008, la que daba como ganador a Fernández en primera vuelta con un 53 %, Vargas Maldonado se mantenía en un 37 % y Aristy Castro había caído tres puntos, para un 6 %.

La última entrega de 2008 se realizó el 13 de mayo, vaticinando el triunfo de Leonel con un 55 % de los votos, Vargas Maldonado con un 37 % y Aristy Castro con un 6 %.

Los resultados de la firma encuestadora fueron en consonancia con los de la JCE, que otorgaban el triunfo a Leonel con un 53.83 % de los votos, Vargas Maldonado quedó en segundo lugar con 40.48 % y Aristy Castro en un tercer lugar con 4.59 %.

Comicios del 2012

Luego de los acertados resultados de las encuestas del 2008, Greemberg-Diario Libre trabajó en la campaña de 2012. En su primera entrega para esa contienda, presentó la encuesta el 12 de marzo, teniendo como candidatos principales a Danilo Medina (PLD) e Hipólito Mejía (PRD).

El levantamiento de entonces ponía a bailar muy pegado a ambos candidatos: Danilo con un 47 % y Mejía con 46 % de la intención del voto de la población.

La segunda encuesta de 2012, publicada el 2 de abril, todavía no daba a ninguno de los candidatos como ganador, pero daba una ligera ventaja a Mejía al pasar del 46 % al 49 % y Medina bajó del 47 % a un 46 %. No obstante, el 72 % de los encuestados no creía que habría una segunda vuelta.

La última y tercera encuesta, dada a conocer el 14 de mayo, despejó dudas y ya daba a Danilo como ganador con un 51 % y a Hipólito un 46 %.

Los resultados de la JCE también estuvieron en sintonía con los de Greemberg-Diario Libre, al declarar a Danilo ganador con un 51.12 % contra un 46.95 % de Mejía.

Elecciones del 2016

Para conocer las preferencias partidarias del país, Diario Libre publicó de cara al torneo electoral de 2016 su primera encuesta Greenberg el 28 de octubre de 2014.

En esa entrega, el presidente Danilo Medina salió muy bien posicionado, pues el 65 % de los entrevistados apoyaba su reelección y un 62 % favorecía reformar la Constitución de la República.

Todavía sin estar definido el panorama electoral en cuanto a los candidatos, se perfilaban Leonel Fernández del (PLD) con 46 % y Luis Abinader del (PRM) con 42 %, como los de mayores preferencias en una eventual segunda vuelta. El PRM se estrenaba como partido, a raíz de una división que hubo en el PRD.

Cinco meses después, el 24 de marzo de 2015, la firma Greenberg-Diario Libre hace otra medición, y Danilo mantiene un fuerte a nivel de aceptación, pues un 71 % aprobaba su trabajo como presidente y aseguraba que votaría para reelegirlo en el cargo. La Constitución fue reformada en junio de ese año posibilitando la repostulación de Medina.

Definido el panorama electoral en el 2015, una nueva medición fue realizada el 29 de febrero de 2016, cuyos resultados arrojaron que Danilo tenía 55 % de la simpatía; una cómoda ventaja sobre Abinader, cuyos números lo colocaban con un 34 %.

El 11 de marzo de 2016, en otra entrega, se otorgaba a Danilo un 59 % y a Luis Abinader un 32 %. En la última encuesta rumbo a las elecciones del 15 de mayo, los números daban a Medina un 60 % y a Abinader un 37 %.

Los resultados de las elecciones dados por la JCE se asemejaron también a los números de Greemberg-Diario Libre. Los datos oficiales dieron el triunfo a Medina, con un 61.74 %. Abinader quedó en segundo lugar, con un 34.98 %.

Certamen del 2020

La última encuesta publicada por Greenberg-Diario Libre, el 24 de junio de 2020, estableció que el 56 % de los votantes probables apoyaría a Luis Abinader, el 29 % lo haría por Gonzalo Castillo, el 12 % por Leonel Fernández y Guillermo Moreno recibiría el 1 %, mientras que los demás candidatos obtendrían menos del 1 %.

Los resultados volvieron acercarse a los datos oficiales, emitidos por la JCE, que declararon ganador a Abinader con el 52.52 %, seguido de Gonzalo con 37.46 %, Leonel con 8.90 %, Moreno con el 0.96 % y los demás postulantes con menos del 1 %. Hay que tomar en cuenta que el levantamiento tuvo un margen de error de un 3.0 a un 3.8 %.