Aspirantes al TC elevan el tono de la competencia por lograr plazas en el Constitucional

Otro grupo de 16 juristas presentó sus méritos ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en busca de conquistar sus votos para ser elegidos jueces del Tribunal Constitucional (TC).

En la cuarta jornada de vistas públicas, el exjuez del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ramón Arístides Madera Arias pidió a los consejeros un voto de confianza y se definió como un hombre íntegro y experimentado.

"Yo les pido que me den un voto de confianza y que no lo hagan por mí, háganlo por personas como José Francisco Peña Gómez. Un hombre humilde, el más grande líder de toda la historia de masas y de más proyección internacional. Que han sido tan mezquinos con él que no lo dejaron ser presidente de la República, no lo quieren reconocer que fue el verdadero líder de la Revolución del 1965, porque Caamaño fue el principal héroe. Tampoco le quieren reconocer el nombre del Aeropuerto Internacional de las Américas".

Los postulantes reflexionaron sobre cómo ponderarían desde la posición de jueces del TC casos de eutanasia, conflictos por el orden de los apellidos, la interrupción del embarazo por violación y maltrato a inmigrantes ilegales, entre otros.

El también, exjuez suplente del TSE, Julio César Madera Arias, habló sobre la eutanasia que, consideró podría tener cabida en los tribunales. Pedro Antonio Mateo Ibert evaluó los casos especiales de aborto frente embarazos inviables o consecuencia de una violación.

Sin embargo, Madera ve oportunidad en un caso particular presentado ante tribunales ordinarios, por la vía difusa.

"Si alguien llevara por la vía difusa un recurso planteando, tanto en lo que es el principio de favorabilidad constitucional establecido en nuestra Constitución, donde confluirían dos derechos, así mismo también lo que es las jurisprudencias internacionales de aquellos países con los cuales nosotros tenemos tratados internacionales, si se llevara un recurso al efecto podría considerarse", evaluó.

Pedro Antonio Mateo Ibert, quien es procurador general titular de la Procuraduría regional de niños, niñas, adolescentes y familia de San Juan de la Maguana, evaluó los casos especiales de aborto frente embarazos inviables o por una violación.

"Son situaciones límites para las cuales quizás deba haber decisiones efectivamente muy abiertas que permitan valoraciones de manera casuística en las que los tribunales puedan decidir", acotó.

Respecto al derecho fundamental a la vida comentó que éstos no son absolutos y "no se manejan con definiciones y manejo de conceptos, sino que tiene que verse y ponderarse en escenario constitucionales".

El juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, Bernabel Moricete Fabián, dijo que la sentencia del TC que permite el orden voluntario de los apellidos debió prever situaciones de conflictividad que podrían generarse y llegar a la justicia.

Afirmó que la situación puede ser sencilla en familias con un solo hijo, pero podría generar problemas cuando hay más de uno.

"Pero si entrara en conflicto después del primer hijo con el segundo, qué apellido le ponemos y, teniendo el derecho a la igualdad, entonces los dos hermanos van a tener apellidos por lo menos con el orden diferente", remarcó.

Maycar Johanna Mejía Barros respondió la pregunta de la procuradora Miriam Germán sobre el hecho de que inmigrantes ilegales sean objeto de maltrato.

Mejía Barrios respondió que la dignidad humana es principio y fin de todo estado social y democrático de derecho, independientemente de cuestiones de género e incluso de nacionalidad. Para ella, las instituciones que aplican las políticas de migración deben tener en cuenta estos principios.

En esta cuarta sesión entrevistaron a 16 postulantes, por lo que suman 78 los que ya han pasado por el CNM. Los postulantes para las cinco vacantes son 115.

La juramentación de los nuevos magistrados está programada para mediados de diciembre.