¿Por qué están atacando al candidato a senador Omar Fernández?

El diputado y candidato a senador por el Distrito Nacional del partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, es tendencia en las redes sociales por los ataques que ha recibido de parte de varias personas y sectores. La situación llegó tan lejos que el estratega político del presidente Luis Abinader, Mauricio de Vengoechea, salió en su defensa, ya que vinculaban al partido de gobierno con la situación.

Uno de los argumentos en contra del legislador son que obtuvo su actual candidatura de la Alianza Opositora Rescate RD como una herencia. También ha recibido ataques personales por ser hijo del expresidente Leonel Fernández. Otros cuestionan su productivad legislativa en su período como diputado.

Aunque los internautas acusan al partido oficialista (Revolucionario Moderno) y a los opositores de Fernández por estas criticas, el consultor político del mandatario respondió: "Los votos no se ganan destruyendo, sino proponiendo".

"Para quienes no me conocen bien, no comparto y de hecho rechazo, ataques contra Omar Fernández" Mauricio Vengoechea Asesor político de Luis Abinader “

Salen en su defensa

En las redes sociales hay decenas de personas que han salido en defensa del diputado. Una de ella fue la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien aseguró que las críticas que ha venido recibiendo el joven son el reflejo de la ventaja que tiene su candidatura a la senaduría del Distrito Nacional.

"Los ataques que recibe son el reflejo de su posicionamiento, que es el fruto de un trabajo político constante y apegado a la gente", escribió Cedeño en su cuenta de X.

En esa línea, otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo, como Manolo Pichardo, repudiaron la práctica a pocos meses de las elecciones congresuales.

"Vaya, caramba, el asesor ha salido a apagar el incendio que intentaron iniciar en las bardas ajenas y terminó prendiendo las suyas: su diseño de campaña sucia contra Omar Fernández le dio tal dimensión al joven que ha puesto en apuros el posicionamiento de su asesorado", expresó en la misma red social.

Pichardo agregó que, "Omar ya no es Omar, es parte de un proyecto político nacional expresado en la Fuerza del Pueblo (FP) y Rescate RD, que se encamina a sacar del poder al PRM. El asesor se ha desligado públicamente de los peones que siempre están dispuestos a bajar más allá de lo más bajo, y lo ha hecho con el propósito de rediseñar, siempre junto a su asesorado, la estrategia que le resultó como el final de Chacumbele".

Se desconoce por qué en las redes sociales atribuyen la llamada "campaña sucia" contra Fernández al PRM, ya que ninguna figura relevante de esa agrupación política se ha expresado en contra del diputado.

Quien sí ha sido enfático en sus comentarios negativos hacia el congresista es su contrincante electoral Vinicio Castillo Semán, miembro de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), otrora aliado de Leonel Fernández, padre de Omar y presidente de la Fuerza del Pueblo.

Castillo Semán, quien en las próximas elecciones es candidato a senador por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) acusó a Omar Fernández de aspirar en una mafia que ha robado cientos de miles de millones de pesos.

"Tener 32 años no es patente corso para pactar y hacerse candidato de una mafia que se robó cientos de miles de millones y estar libre de cuestionamientos por ello. Omar y su padre Leonel Fernández hicieron ese pacto y yo, que fuí su aliado contra esos maleantes, ahora los combatiré" indicó.