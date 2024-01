Aspiraciones que la Alianza Rescate RD "tumbó" a dirigentes del PLD, FP y PRD

Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD) conforman la Alianza Opositora Rescate RD, una coalición en la que irán unidos para las elecciones del 2024 de manera parcial.

Sin embargo, la realización de esta alianza elimina las aspiraciones de decenas de dirigentes de los tres principales partidos opositores que tuvieron que anteponer los deseos de los partidos a los suyos propios.

Aunque desde los organismos superiores de los partidos se especificó que la Alianza se "hizo de buena fe", muchos de sus dirigentes no lo han tomado de esa manera pues han tenido que renunciar no solo a sus aspiraciones, sino también a sus organizaciones por no estar de acuerdo en los planteamientos que se hace desde esta coalición.

¿Quiénes ya no van?

Dirigentes como José Dantés Díaz, Rafael Sánchez Cárdenas, Rafael Paz, Víctor Suárez, Héctor Guzmán, Rubén Maldonado, Janet Camilo, Jefry Infante, Yvan Lorenzo, Junior Santos son algunos de los que tenían aspiraciones dentro su partido y fueron cedidas en las alianzas.

Los miembros del Comité Político y Comité Central del PLD, Dantés Díaz y Sánchez Cárdenas, aspiraban a la senaduría del Distrito Nacional, pero debido a que esta forma parte la Alianza Rescate RD, que llevará a Omar Fernández como candidato, renunciaron a sus aspiraciones.

Otro peledeísta que estaba aspirando a la senaduría del DN era Yván Lorenzo, quien es el actual senador por la provincia de Elías Piña, pero hasta el momento no ha informado si optará por ser el candidato de su provincia nueva vez.

Janet Camilo, vicepresidente del PRD lanzó su campaña por la alcaldía del Distrito Nacional, pero tas formalizarse la alianza opositora Rescate RD ella quedó como vicealcaldesa y Domingo Contreras como el candidato a esa nominación.

El pasado mes de noviembre, Rafael Paz, exmiembro del Comité Político del PLD y quien pasó a formar parte de la Fuerza del Pueblo, anunció que renunciaba a sus aspiraciones por la candidatura a la Alcaldía del Distrito Nacional para "facilitar la alianza" de la Fuerza del Pueblo con PLD y el PRD.

Sin embargo, a diferencia de sus excompañeros de partido, Paz no se "quedó fuera de la boleta" pues el pasado 10 de diciembre la Fuerza del Pueblo informó que fue inscrito por ese partido como candidato a diputado por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional.

En octubre del presente año Víctor Suarez anunció que buscaría la senaduría por Santiago en los próximos comicios electorales, sin embargo, meses después renunció a su posición como presidente de comité de base, miembro del Comité Político, secretario de Asuntos Internacionales y enlace de campaña en Europa.

¿La razón?, su disgusto con el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez ya que aseguraba no sentirse "identificado".

Jefry Infante es otro dirigente que renunció al PLD y aspiraba a la alcaldía de Santiago por el partido morado, aunque señaló que su razón principal era porque le gustaba "trabajar con equipos decentes", pero tiempo después la alianza que conforman los partidos opositores PLD, FP y PRD anunciaron su apoyo a la candidatura del aspirante a la Alcaldía de Santiago, Víctor Fadul.

Rubén Maldonado, actual diputado por la provincia Santo Domingo, anunció que iría tras la curul de esa provincia, pero en el Senado, sin embargo, cuando se oficializó la Alianza Rescate RD se confirmó que la candidatura sería Cristina Lizardo y no el.

Ante esto, la aspiración de Maldonado se quedó a un lado y fue designado por la Fuerza del Pueblo como su coordinador nacional de Campaña.

Junior Santos renunció al PRD en agosto pasado tras conocerse los aprestos entre el PLD, FP y el partido al que pertenecía y en noviembre el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) le cedió una de las candidaturas en reserva.

Santos será el candidato del PRM por la alcaldía de Los Alcarrizos por el PRM.