Abinader restringe publicidad oficial por campaña política

El presidente Luis Abinader firmó un decreto con el que restringió el tipo de publicidad gubernamental que se puede colocar, estableció los criterios para la contratación e hizo una serie de prohibiciones.

Con la orden ejecutiva número 1-24, el mandatario prohibió incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia personal que individualice o distinga a funcionarios públicos, o para destacar los logros de esta gestión o los objetivos alcanzados.

También vedó la utilización de la publicidad oficial con propósitos propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no.

Sólo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan objetivos señalados.

Entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos, e informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares.

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, dijo que no se espera una disminución del gasto ni una reestructuración del presupuesto en "comunicaciones porque "nosotros lo usamos eficientemente".

"No va a haber que reestructurar nada porque ya era eficiente como probé con la cifra que compartí de la ejecución del 2023", acotó.

Respondió también a la oposición que ha criticado el gran gasto en publicidad estatal promoviendo la imagen del presidente. Dijo que el monto ejecutado en comunicación durante el 2023 fue de 3,594,417,516.30 pesos y que no se puede partir de la cifra aprobada, ya que esta es mucho mayor.

Figueroa aseguró que los pequeños empresarios que viven de la publicidad que les coloca el Gobierno en sus medios digitales no serán afectados negativamente y que el dinero alcanzará para los grandes, medianos y pequeños propietarios.

Sin embargo, cada contrato deberá establecer la forma de verificación del cumplimiento de las obligaciones. Para estos fines, se considerarán las estadísticas de las plataformas de los medios, no solamente la producida por ellos mismos.

También deberá presentarse documentación sobre el público objetivo y el público alcanzado, el alcance geográfico y demográfico del medio y el costo por impacto publicitario.

El presidente Abinader calificó como una camisa de fuerza la disposición, que asumió para que se respeten los fondos públicos.

Explicó que este decreto estuvo en discusión por cerca de cuatro meses y se logró un consenso varios días antes de terminar el año 2024.

Las instituciones contratantes, al evaluar distintos medios de comunicación, considerarán criterios para el respeto de la igualdad y competencia justa, entre ellos, alcance geográfico: internacional, nacional, regional, provincial o municipal.

Para esos fines la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental definirá umbrales relativos al tamaño de la audiencia, de acuerdo con el tipo de medio de comunicación y el tipo de contenido del programa.

El presidente instruyó a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a la estrictamente necesaria en función del servicio público prestado y con especial observancia de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, así como a las orientaciones o disposiciones emanadas por la Junta Central Electoral (JCE).

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, fue quien especificó las exigencias que deberán cumplir las instituciones para contratar publicidad.

En el referido documento se prohibió la utilización de la publicidad oficial con propósitos propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no, como también usar publicidad que tenga como objeto o efecto propósitos electorales, salvo la divulgación de logros en el marco del período de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional.

La Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) verificarán el cumplimiento y, en un plazo de seis meses, elaborarán una propuesta de reglamento general de publicidad oficial.

Decreto 1-24 provoca reacciones de medios

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado Sánchez, considera que el gobierno está en la libertad de ajustar sus gastos dentro de lo que son las normas. "El gobierno, por el mismo ambiente electoral, querrá cuidar la forma de que no se use mucha publicidad fuera de las responsabilidades institucionales del país y, por tanto, no tendríamos ninguna objeción de que eso ocurra". Maldonado manifestó que el gobierno deberá mantener la publicidad que necesitan las actividades del Estado para dar a conocer y brindar los servicios a la población.

Al comentar sobre lo estipulado en el artículo 7 del decreto que se refiere a la participación equitativa de todos los medios de comunicación Maldonado Sánchez afirmó que en las pautas debe siempre de haber un sentido de equidad, porque la comunicación debe democratizarse y llegar a la mayor cantidad de dominicanos posibles. El titular de la Sociedad Dominicana de Diarios sostuvo que "la democracia necesita comunicación y la comunicación es democracia. Sin embargo, Ricardo Ginebra, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC) ve que existen desafíos en la implementación y monitoreo la norma. "La eficacia del decreto dependerá en gran medida de su implementación y monitoreo, lo que podría representar un desafío significativo, especialmente en términos de asegurar su cumplimiento. Esto debe ser de libre acceso a la información, en línea, para la prensa y a la ciudadanía, de forma detallada", opinó. También dice que pueden darse restricciones a la comunicación gubernamental.