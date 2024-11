Abinader e Iván Duque lanzan críticas a gobiernos autoritarios de Latinoamérica

El presidente Luis Abinader y nueve expresidentes de derecha de Latinoamérica lanzaron duras críticas a los gobiernos de izquierda, a los que calificaron como autoritarios y empobrecedores de sus pueblos, durante el Encuentro Regional del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) que se celebra en Santo Domingo.

El exmandatario colombiano, Iván Duque, aseguró que República Dominicana "ha servido para enaltecer la voz de todo un continente que está preocupado por la situación en Venezuela, la que calificó de dolorosa".

Sostuvo que en la región la democracia está constantemente amenazada. "La amenaza del autoritarismo, la amenaza del populismo que busca la lucha de clases todos los días, la amenaza constante de la polarización de la sociedad y el uso de la postverdad como herramienta para influenciar las decisiones ciudadanas...", detalló Duque.

Manifestó que la democracia no opera a cabalidad si no tiene una economía de mercado vibrante y dijo que hay países ricos en el mundo que tienen sistemas autoritarios, pero no son prósperos, porque la prosperidad solo se alcanza cuando hay un marco pleno de libertades y de democracia.

"Los expresidentes que estamos hoy acá estamos para darle fortaleza, impulso y proyección a una iniciativa que tiene que servir para contener a aquella égida que tanto daño le hace a América Latina que es el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se autodenominan progresistas, pero que en realidad son pobrecistas, porque han empobrecido a todos los pueblos donde han gobernado", remarcó el exgobernante de Colombia.

Reelección

El presidente Abinader criticó a la tendencia continuista de muchos líderes latinoamericanos, para lo cual cambian constantemente las reglas del juego.

"Uno de los debates que más pasiones ha suscitado en nuestra región es el del reeleccionismo o continuismo. Sobre este se han peleado revoluciones, hemos visto estallidos, golpes, divisiones y polarización... Pero lo más preocupante de esta discusión ha sido la tendencia a cambiar las reglas de juego en beneficio del gobernante de turno que busca ampliar su vigencia", indicó.

En este séptimo Encuentro del CAPP participaron 10 expresidentes, incluyendo al Dominicano Hipólito Mejía.

Además, Mariano Rajoy (España), Mauricio Macri (Argentina), Guillermo Lasso y Jamil Mahuad (Ecuador), Felipe Calderón (México), Mariano Abdo (Paraguay), Jorge Quiroga (Bolivia), y el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño.