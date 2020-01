$!Abinader dice apostará por alianza entre el Gobierno y las alcaldías de todo el país

El candidato presidencial Luis Abinader aseguró este domingo que la intensidad y espontaneidad de respaldo que ha recibido en los últimos días en diferentes puntos del país indica que la gente ha llevado su determinación de cambio a un punto de no retorno.

“Y es sabido que el apoyo al Cambio es espontáneo, que no se basa en prácticas políticas que denigran a las personas”, especificó.

Agregó: "pero eso sí, que no se me duerma nadie en sus laureles, continuemos redoblando el trabajo para que el triunfo del cambio en las elecciones municipales y en la primera vuelta de mayo no deje espacio a discusión".

Abinader valoró el entusiasmo de las reacciones populares en sus recientes visitas a Ocoa, municipios y distritos de Santo Domingo Norte, en Pedro Brandt y Los Alcarrizos y otras populares barriadas de la zona, y este domingo en Monseñor Nouel, al concluir su visita a esta última provincia, donde visitó además zonas de Piedra Blanca, y en Bonao los sectores Prosperidad, Las Mercedes, Las Flores, San José, Santa Rosa, Los Transformadores y Máximo Gómez, entre otros, en compañía de Eberto Núñez, candidato a la alcaldía.