$!Castaños Guzmán dice pleno de la JCE conocerá caso del PRD

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, aseguró que corresponderá al pleno del organismo decidir el destino de la asignación presupuestaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), actualmente envuelto en una crisis interna.

Precisó que por el momento no han sido apoderados de ninguna sentencia requiriendo la suspensión de los fondos al PRD.

Dijo que por prudencia y tratarse de un partido como ese “el pleno de la Junta Central Electoral examinará el caso y procederá conforme a las leyes establecidas y los estatutos de la institución”, enfatizó.

Castaños Guzmán confió en que los perredeístas se unifiquen, dado a que como partido son una institución del país.

“En el corazón de todos los dominicanos lo que debe estar es el anhelo de que esa institución que le ha dado tantos servicios a la República Dominicana se unifique”, apuntó.

Asimismo, el presidente de la JCE descartó que haya algún retraso en el cumplimiento de los plazos del cronograma electoral para las elecciones del 2020.

Indicó que en los próximos días se emitirán varios reglamentos estableciendo disposiciones propias de los venideros comicios”.

“La Junta ha actuado con prudencia, con tacto, con tino, sobre todo para que lo que se haga no haya que rectificar nada, por lo demás no tenemos ningún temor que no sea cumplir con lo que dice la ley”, afirmó.

Destacó que la JCE está en sesión permanente e irá informando a su tiempo los pasos a seguir.

Castaños Guzmán habló tras participar en una eucaristía por el 96 aniversario de creación de la institución, oficiada por el obispo auxiliar de Santo Domingo Oeste, Fausto Burgos Brisman, en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Encarnación Primada de América.