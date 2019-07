$!Cinco señales de que Danilo Medina podría optar por la reelección

A medida que pasan los días, el tema de una reforma constitucional para habilitar al presidente de la República, Danilo Medina, y que pueda optar por la repostulación en las elecciones del 2020, se hace cada vez más caliente, al igual que el enfrentamiento a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Todo el país está pendiente del desenlace de la situación y, sobre todo, de la decisión que tomará el mandatario sobre el particular.

Pero en los últimos días el jefe de Estado ha dado ciertos indicios que podrían interpretarse como señales de que se decantará por ir tras otro período gubernamental, lo que implica obligatoriamente que se someterá una reforma a la Constitución. El PLD tiene encima las fechas fatales para escoger sus candidatos, pues el seis de octubre próximo hará sus primarias para ello.

1) El miércoles, Reinaldo Pared Pérez reveló que el gobernante le había mandado a decir que todavía no había tomado una decisión sobre el tema de una posible repostulación suya. Las declaraciones sobre el tema se dieron luego de que el secretario general del PLD se reuniera en un par de ocasiones con el mandatario y con Leonel Fernández para mediar en la crisis que precisamente ese tema ha provocado a lo interno del partido, pues Fernández y sus seguidores se oponen ferozmente a una modificación a la Carta Magna para habilitar a Medina.

“Me reuní con el presidente del partido (Leonel Fernández) y en esa ocasión discutimos, no hubo una propuesta concreta, él sugirió la integración de una comisión, después me reuní con el presidente de la República y él me señaló que le tramitara al compañero Leonel que él no había tomado ninguna decisión”, dijo en la ocasión.

2) La presentación este jueves de parte del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, de los resultados de varias encuestas que valoran positivamente la gestión del jefe de Estado, es otro punto que podría ser un indicador de los aprestos reeleccionistas.

