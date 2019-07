$!Reinaldo revela que Danilo no ha tomado decisión sobre reforma a Constitución

El presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, informó este miércoles que el presidente de la organización, Leonel Fernández, sugirió la conformación de una comisión para tratar con el presidente Danilo Medina el tema de la posible reforma a la Constitución y la crisis que mantiene esa organización.

Según lo explicado por Pared Pérez, el presidente Danilo Medina le mandó a decir al presidente del partido que aún él no había tomado ninguna decisión sobre el particular y que cuando se decidiera consideraría la pertinencia de la comisión.

“Me reuní con el presidente del partido y en esa ocasión discutimos, no hubo una propuesta concreta, él sugirió la integración de una comisión, después me reuní con el presidente de la República y él me señaló que le tramitara al compañero Leonel que él no había tomado ninguna decisión”, dijo Pared, quien expresó que “siempre hay esperanza para todo”, al referirse a la mediación que está impulsando entre Medina y Fernández.

El presidente de la Cámara Alta habló con los periodistas luego de la sesión de este miércoles en la que los senadores aprobaron el proyecto de Ley de Certificación de Cítricos, que tiene como objetivo establecer la regulación fitosanitaria para la propagación, comercialización y movilización de material propagativo de cítricos, que incluye todas las especies botánicas en la familia rutácea, libre de virus, tristeza y otros patógenos asociados a cítricos.

La iniciativa del senador Rubén Darío Cruz, establece que desde el ámbito de aplicación del proyecto, abarca desde el material propagativo de cítricos (plantas, semillas etc.) áreas de producción (plantaciones, viveros, laboratorios etc.), medios de transporte (contenedores y vehículos) e instalaciones comerciales (expendios de plantas).

Militarización del Congreso

Los supuestos aprestos para modificar la Constitución mantienen a los seguidores de Medina y Fernández enfrentados, y la lucha llegó hasta el Congreso, donde se realizaron manifestaciones de seguidores del último. Desde el 23 de junio y hasta ayer, los alrededores del Congreso Nacional estuvieron militarizados, ante “informes” de que grupos pretendían tomar la sede de este poder del Estado.

Este miércoles el presidente del Senado, anunció al hemiciclo que había ordenado el retiro de los militares y policías, lo que fue valorado por seguidores de Fernández.

“Saludamos la decisión inteligente de retirar las tropas del Congreso nacional, con ello se reconoce el derecho libre y democrático que tiene la sociedad de expresarse de manera civilizada”, escribió en su cuenta de Twitter, Bautista Rojas Gómez, director de Campaña de Fernández.

