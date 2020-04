$!Coronel: “Me utilizaron para acusar de sabotaje a Luis Abinader”

“Ellos me utilizaron como chivo expiatorio, para implicar al candidato Luis Abinader y su equipo, ese era el objetivo de ellos”, dijo.

Explicó que en los interrogatorios a los que fue sometido, varias veces le cuestionaron sobre el involucramiento del candidato presidencial opositor y de miembros de su equipo. Afirmó que el técnico de Claro fue torturado, “conforme indicó el análisis médico que le hicieron al salir de la cárcel”.

En ese mismo orden, el coronel Guzmán Peralta señaló a la Procuraduría General de la República como los responsables de fabricar ese falso expediente en su contra.

“Mi comunicación con el técnico de Claro se registro de manera ilegal pues no tenia la orden de un Juez de la República. Al señor Regalado, lo conocí en cumplimiento de mi deber como oficial asignado en su momento a investigación criminal. El colabora con la policía Nacional, cuando por orden judicial, cosa que en esta ocasión no ocurrió, se investigan números telefónicos sospechosos. Es el técnico quien me llama la noche anterior a las elecciones para decirme que sospechaba que existía un intento de boicotear el proceso. Mi recomendación fue que no aceptara ninguna solicitud que considerara irregular. Eso está en la comunicación entre los dos, irregularmente obtenida por las autoridades”, agregó.

Anunció que a partir de este lunes tomará una serie de medidas legales contra todos los que conspiraron para dañar su imagen y de su familia.

“Voy a proceder legalmente contra todos, absolutamente todos, los que dañaron mi honor, mi imagen, mi carrera, y la tranquilidad de mi familia. Mis abogados ya tienen todo listo para proceder contra todos ellos, incluyendo la Procuraduría General de la República”, le indicó a la periodista Edith Febles.