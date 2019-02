$!Danilo: “Dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra Patria”

“Vamos arriba”

El jefe de Estado aseguró que no vive en el cinismo, ni en el desánimo, “allí no me llevarán nunca. Porque desde ahí no se construye, desde ahí no se suma, desde ahí no se avanza”.

Destacó que siempre elige ver el potencial de las personas y no mira sus defectos, buscando siempre la vuelta a los problemas y nunca rendirse.

“Prefiero vivir en el país del vaso medio lleno, del optimismo, del sí se puede”, del vamos arriba. “Y sé que la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas también lo prefieren. Porque desde ahí se hace Patria”, aseveró.