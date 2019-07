$!¿Danilo Medina va y quiere el voto de los jóvenes apoyando a los influencers?

El presidente Danilo Medina respondió que no ha decidido nada sobre una reforma constitucional y sus aspiraciones, ante la propuesta del presidente del PLD, Leonel Fernández, de conformar una comisión para buscar una salida a la situación de confrontación interna de esa organización, que llegó a enfrentamientos entre diputados leonelistas y policías frente al Congreso Nacional, y a paralizar las sesiones en la Cámara de Diputados.

Así lo reveló el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien ha fungido de vaso comunicante entre ambos líderes peledeístas.

“Me reuní con el presidente del partido y en esa ocasión discutimos, no hubo una propuesta concreta, él sugirió la integración de una comisión, después me reuní con el presidente de la República y él me señaló que le tramitara al compañero Leonel que él no había tomado ninguna decisión”, dijo Pared,