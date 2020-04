David Collado: “Estaba dispuesto a sacrificar todo por salir con un gobierno de ciudad perfecto”

David Collado se despide del gobierno del Distrito Nacional, de la Ciudad Primada de América, en tiempo de pandemia. Ese recorrido de entrega de mascarillas, guantes e información por los barrios marginados del Distrito parece un tour de despedida. Una despedida contradictoria. Triste por la situación, satisfactoria por el índice de aceptación que le dan sus números y el cariño de los munícipes.

Una transición complicada también para su sucesora, Carolina Mejía, que se encuentra con todos los departamentos recaudatorios municipales cerrados. La buena sintonía entre uno y otra ha facilitado las cosas y Mejía se ha integrado al equipo de Collado en estas semanas de adiós.

—Usted renunció a la reelección a la Alcaldía con un 80% de aceptación. ¿Es este un adiós a la política?

Es una decisión que hoy debo decir no ha sido fácil. Evaluando los niveles de popularidad, que al día de hoy andan en un 93%, evaluando el comportamiento de los políticos durante años, que normalmente no se suelta una posición hasta tener otra. Me puse a pensar; si me quedaba en la alcaldía porque quería subir más y este no era el momento, y si el que llega dura ocho años, cuando viene a ver llega a doce años, “taponando” a una generación, a otros que pueden venir con nuevas ideas y yo creo en el relevo. Creo en el fortalecimiento de las instituciones, creo firmemente en que di todo lo que tenía dentro de mí a la ciudad de Santo Domingo. Me rodeé de un equipo de jóvenes más preparados que yo, en diferentes áreas, y esa fue la clave del éxito en nuestra administración. La verdad es que no he pensado ni un minuto qué voy a hacer políticamente luego de este viernes porque me he concentrado hasta el último día en darle todo lo que tengo y todo lo que pueda hacer a la ciudad.

—¿Quería la candidatura a la vicepresidencia por el PRM?

Yo debo decir, y se lo digo en esta entrevista que no lo he dicho antes. Yo recibí ofertas para la presidencia de todos los partidos políticos. Sin embargo, no me reuní con ninguno. Solo me reuní con el candidato de mi partido. Yo debo decir, que me ofrecieron candidaturas presidenciales, de varios partidos, tradicionales y emergentes, pero no sostuve ninguna reunión. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a sacrificar todo por salir con un gobierno de ciudad perfecto y los intereses que iba a pisar podían poner en riesgo la estabilidad de la ciudad. Yo me tomé en serio el ser alcalde de la ciudad. Yo no tomé la ciudad como plataforma para brincar a otra posición.