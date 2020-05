Debate Libre: ¿A quién beneficia el voto en el exterior?

El tema de las elecciones de los dominicanos en el exterior ha dominado en los últimos días el debate político por la pandemia que atraviesa el mundo, y aunque todos los partidos dicen apoyarlo, desde la oposición se acusa al partido de gobierno de no estar interesado en que se puedan realizar.

Para el delegado político del PRM ante la Junta Central, Orlando Jorge Mera, "ese es un voto muy favorable a la oposición, muy favorable al Partido Revolucionario Moderno, a Luis Abinader y entiendo que el hecho de que los dominicanos puedan votar eso lo vamos a ver el 5 de julio en horas de la noche".

A Jorge Mera no le preocupa el tema de la abstención en el exterior porque el deseo que tienen los dominicanos de votar en el país y fuera de él se va a expresar mayoritariamente a favor del cambio.

Entiende que el voto de los dominicanos en el exterior es clave por dos razones, primero porque van a elegir al presidente de la República y segundo porque van a elegir a los diputados de ultramar.

Pero el miembro del Comité Político del PLD, Danilo Díaz, argumenta que los ataques del PRM hacia el partido oficial sobre el voto en el exterior son "una posición política interesada, parte de su estrategia, hay un esfuerzo por querer presentar al PLD y de paso al gobierno como que se oponen a que haya voto en el exterior y eso está muy lejos de la verdad".

Díaz afirma que el PLD no tiene ningún temor sobre las votaciones en el exterior porque han tenido una política hacia el voto en la comunidad residente en el exterior.

"Me preocupación es si quieren o no elecciones el 5 de julio cuando hablan así, porque un poco como que la condicionan entonces yo ahí me preocupo porque siempre estamos atentos a que no se viole la Constitución de la República", dijo Díaz.