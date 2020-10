Diputada recomienda a los dirigentes del PRM "quedarse a un lado" en la elección de la nueva JCE

La diputada Adelis de Jesús Olivares, hermana del aspirante a presidir la Junta Central Electoral, Eddy Olivares, le recomendó a los dirigentes del PRM "quedarse a un lado", debido a que quién realmente decide quienes serán parte del pleno de la JCE es el Senado de la República, el cual es un poder autónomo.

Estas declaraciones las ofreció en respuesta al vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Roberto Fulcar, quien este martes rechazó la posibilidad de que Olivares sea escogido como presidente de la JCE, porque considera sería una "una incoherencia de su partido".

"El presidente Luis Abinader ha dicho en varias oportunidades que no se va a meter en nada que tenga que ver con los poderes del Estado, que haga su trabajo como ha manifestado, pues en ese sentido quién debe deliberar es el Senado", manifestó de Jesús Olivares.

La diputada expresó que aunque su hermano tiene vínculos con un partido político, lo que deben tomar en cuenta son las características que posee una persona para estar al frente de ese organismo.

Afirmó que el PRM, "vendió la idea de que se iba a buscar personas independientes", pero que su hermano ha demostrado tener el apoyo de la sociedad completa.

Sobre las personas sin vínculos políticos, la diputada dijo: "aAquí no hay nadie que no tenga vínculos políticos, quizás no sean muy activos, pero siempre están relacionados con alguien".

Reiteró que los senadores son los que tienen la gran responsabilidad en sus manos de elegir quiénes será los nuevos miembros de la Junta Central Electoral.