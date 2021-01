$!Diputado Sadoky Duarte denuncia está siendo víctima de acoso en su provincia

El diputado Sadoky Duarte denunció esta mañana que está siendo víctima de una persecución en su provincia Sánchez Ramírez, a raíz del hecho donde se le imputan haber agredido a una oficial de la Policía Nacional.

Señaló que el Coronel José Francisco de la Cruz de la Policía Nacional, el cual está asignado a esa demarcación, es quien ha desatado esa persecución contra su persona, por lo que explica que si llegase a ocurrirle algo a su persona o a su familia.

“Quiero denunciar por el hecho de que, si me pasa algo a mí, mi familia o mis seguidores en la provincia, a raíz de los reclamos de la gente ha tenido una persecución contra todos ellos y me siento hasta amenazado con mi vida, como aquí han pasado hechos similares con algunos militares, no quiero ser objeto de esa realidad yo en estos momentos”, denunció el legislador.

Dijo que va a demostrar que es una persona objetiva con relación a los hechos que se le imputan, y aseguró que está dispuesto a retirar su inmunidad parlamentaria con tal de demostrar su inocencia que se le imputa.

“Esas acusaciones que realizó el fiscal de una persona que yo estaba supuestamente protegiendo, yo no conozco esa persona, eso él lo hizo con el objetivo de hacerme daño y yo espero que el consejo del Ministerio Público, después de una querella que estoy preparando y que voy a depositar en las próximas horas en la asociación de malhechores en los cuales hay fiscales de la provincia Sánchez Ramírez involucrados y el coronel también”, dijo Sadoky.

También denunció que los jóvenes que fueron apresados se les fueron sustraídos sus teléfonos celulares y aun no se lo han devuelto y fueron sometidos por obstruir la autoridad pública, por lo que el diputado considera levantarles una denuncia por robo y asociación de malhechores a los oficiales actuantes en ese caso.

Realizó un llamado al Director General de la Policía Nacional Mayor General,Edward Ramón Sánchez González, y lo responsabilizó de las cosas que pudiera sucederle a él o su familia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, apoderó el pasado 30 de diciembre al Consejo de Disciplina para que investigue los hechos en donde se le acusa de una supuesta agresión que cometiera el diputado, Sadoky Duarte, contra una agente de la Policía Nacional.

El legislador solicitó al pleno de la Cámara la conformación de una comisión que investigue los hechos, tras asegurar que si es culpable entregaría el pin a la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“De acuerdo con lo solicitado por el diputado y lo que establece nuestro reglamento interior en su artículo 167, nosotros vamos a apoderar al Consejo de Disciplina para que los integrantes de este consejo abran una profunda investigación y que rindan un informe a este pleno, de manera que podamos tener una versión acabada de los hechos”, expresó Alfredo Pacheco.