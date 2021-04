$!Eddy Olivares afirma reforma de estatutos del PRM no gira en torno a la reelección

Eddy Olivares, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), defendió este miércoles la reforma que se le realiza a los estatutos de su organización y señaló que lo esencial de la misma es que no gira en tono a la modificación del artículo 101, que es el que prohibe la reelección presidencial.

Destacó que la reforma a sus estatutos sitúa al PRM en sintonía con las normativas políticas y con la Constitución y que lo prepara de cara al porvenir como una organización partidaria moderna y comprometida con su esencia y lo armonizará con su ideología que es el socialismo democrático.

“Es un proceso sumamente importante a lo interno del partido”, dijo.

Al ser cuestionado sobre el sentido de ser un partido no reeleccionista cuando la Constitución establece una fórmula de no más de dos períodos consecutivos presidenciales, el político reiteró que la reforma no está relacionada a ese accionar.

Olivares dijo que lo trascendental es “la reforma completa de los estatutos”, la cual concluirá con la preparación del partido de cara al futuro y con democracia representativa.

De acuerdo a Olivares, la reforma se encuentra en la fase final y han consultado con los diferentes organismos internos del partido, donde está incluida la bancada de diputados del PRM en lo referente al Congreso Nacional.

El dirigente del partido de Gobierno explicó que en lo próximo días será la propuesta presentada a la dirección ejecutiva de la organización partidaria para que cumpla con el proceso que está dentro de los estatutos vigentes, para presentarlo ante la convención nacional que es donde se tomara a decisión en torno a la nueva normativa que regirá el PRM.

Dentro de la convención nacional se encuentra la representación de todos los ámbitos del partido y de todas las provincias.