$!El PRM no objeta a Deloitte para auditoría al voto automatizado

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) dio un espaldarazo este martes a la firma Deloitte, la cual hará la auditoría a los equipos usados por la Junta Central Electoral (JCE) en las elecciones primarias del seis de octubre de este año y ha recibido muchas críticas.

Orlando Jorge Mera, delegado ante la JCE de la organización opositora, expresó que la empresa cuestionada por algunos sectores por irregularidades en auditorías en otros países no tiene nada que ver con lo sucedido.

“No, no, quiero, o sea, permítame explicar eso. Esa firma seleccionada es una firma de Costa Rica que pertenece a la franquicia de Deloitte y que no guarda relación con algunos casos que ha habido en otros países, o sea, que no tiene relación con esos países donde ha habido algún tipo de dificultad”, contestó a la pregunta de si el PRM tenía alguna objeción o cuestionamiento a su selección para el trabajo.

Este martes seis partidos, aliados a la Fuerza del Pueblo, movimiento del expresidente Leonel Fernández, expresaron su descontento con la elección de la empresa y acusaron al presidente de la JCE, Julio césar Castaños Guzmán, de haberla contratado de “forma ilegal”.

En sus argumentos, dijeron que el organismo no permitió que ninguna de los aspirantes a candidaturas estuvieran presentes en la selección. También expresaron que la JCE obvió el pedido de integrar a dicho proceso a representantes de ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los Estados Unidos, entre otras acusaciones.