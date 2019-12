$!Equipo de Gonzalo propone firma de pacto por “campaña decente”

Gonzalo y la agresión

De su lado, el candidato presidencial Gonzalo Castillo expresó ayer en Bonao que las elecciones no se ganan con encuestas de marketing ni agrediendo o descalificando a la Junta Central Electoral, sino “con votos, con la gente y en las calles, y en eso andamos nosotros, en apoyo a todos nuestros alcaldes, quienes en febrero darán una rotunda pela a nuestros adversarios, y en mayo me tocará a mí”. “Es con votos, en las calles, con la gente y conquistando el corazón de los dominicanos y las dominicanas que se ganan las elecciones, y por eso las candidaturas municipales del PLD ganarán los comicios de febrero porque cuentan con el respaldo y la simpatía del pueblo dominicano, que desea que sigamos gobernando para continuar con el progreso y bienestar del país, y cuando a mí me toque mi turno, en mayo, me voy en primera vuelta”, indicó.

Dijo que ve con preocupación que una institución independiente como la Junta Central Electoral, dirigida por personas capaces, honestas y trabajadoras estén siendo descalificadas por nuestros oponentes, “pero no nos sorprende porque ellos saben que van a perder las elecciones de febrero y de mayo”.

“Yo quiero que caminemos juntos por una nueva política, la de la decencia. A quien le dé un empujón, dele un abrazo, extiéndale la mano y dele las bendiciones, pero no se deje provocar, porque el que está gana’o no pelea”.

Castillo destacó que en todos los recorridos siente una gran alegría y energía positiva de la gente en respaldo a las candidaturas municipales del PLD.