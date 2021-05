Estalla conflicto a lo interno del TSE; presidente Luis Abinader convoca CNM

En medio del escándalo sobre abuso de poder y mal manejo de los recursos administrativos a lo interno del Tribunal Superior Electoral (TSE), el presidente de la República, Luis Abinader convocó para mañana al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Los conflictos en la Alta Corte han develado fuertes diferencias entre el presidente del TSE, Marcos Cruz García, y los cuatro jueces titulares del Pleno, cuyo desempeño tendrá que ser evaluado por el Consejo este 21 de mayo a las 6:00 de la tarde.

De acuerdo con una denuncia recibida por este medio, Marcos Cruz García supuestamente ha estado despojando de las atribuciones que la ley les confiere al Pleno y a los jueces titulares de esa institución. Y ha estado tomando decisiones de manera “dictatorial, individual y discrecional”, sin tomar en cuenta a las demás autoridades del tribunal.

La arbitrariedad más reciente denunciada, habría ocurrido el pasado martes 18 de mayo, cuando por decisión unilateral del presidente del TSE, militares impidieron la entrada a su lugar de trabajo a Luis Thomas Santana, quien es director de Recursos Humanos de esa institución, según denunció ese servidor en una carta.

Ese mismo día, impidieron la entrada al director de Contabilidad, Freddy Ramón Acosta. Además, el presidente del TSE envió una comunicación a los diferentes departamentos del tribunal, desautorizando el recibimiento o sello de cartas o instrucciones de los jueces Ramón Madera Arias, Rafaelina Peralta Arias y Santiago Sosa Castillo.

Según las denuncias de personal del tribunal, el 11 de febrero 2021, el magistrado Marcos Cruz García, realizó consumos personales con una tarjeta de crédito corporativa por el monto de RD$700 mil, además de otros consumos que se acercan al millón de pesos en unos pocos días.

Ante todas las situaciones, que supuestamente habían estado ocurriendo en el tribunal, los jueces titulares Santiago Sosa Castillo y Rafaelina Peralta Arias, Ramón Madera Arias y Cristian Perdomo Hernández, solicitaron discutir los temas de conflicto en la agenda de la sesión administrativa que realizó el Pleno el 30 abril, pero alegadamente el presidente no tomó en cuenta sus opiniones.

Supuestamente, el magistrado Marcos Cruz García también habría solicitado a los jueces titulares Cristian Perdomo Hernández y Ramón Madera Arias que le firmen un poder notarial, con el objetivo de actuar por mandato de esos dos magistrados, para desvincular a empleados y vincular allegados; así como también para que se le permita ejercer actuaciones administrativas, sin tener que rendirle cuenta al Pleno. Los jueces dijeron que rechazaron la propuesta.

Marcos Cruz se

defiende

Ante las denuncias el presidente del TSE salió a defenderse. Marcos Cruz dijo que las denuncias han estado saliendo de instancias del tribunal porque tienen interés en el puesto que ocupa (presidencia del TSE), de cara a la próxima convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Expresó que no hizo tales gastos con tarjeta de crédito institucional, y que el documento mostrado a la opinión pública fue alterado.

“Haber alterado un documento interno, asignarle en un documento interno un consumo de una tarjeta que yo no tenía, porque la vengo a tener al principio de abril, y con la cual el tribunal no ha tenido que hacer ningún pago, porque no he hecho ningún consumo a nombre del tribunal, resulta verdaderamente escandaloso”, expresó el presidente del TSE en una entrevista que concedió a la periodista Edith Febles.