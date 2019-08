$!“Estamos viviendo el fin de la política tradicional”

El estratega político español Antonio Sola, presentó la mañana de este miércoles, durante el Congreso Iberoamericano de Comunicación Política “Campaña Electorales”, en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) su conferencia “Política en extensión”, en la que dijo que asistimos a la sustitución del sistema político tradicional.

“Tanto las ideologías de izquierda como de derecha nos han hecho mucho daño. Léase Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Colombia y muchos países más; en España nos matamos durante la guerra civil, simplemente por defender una ideología, la ideología no puede estar por encima de las ideas y las ideas no pueden estar por encima de la lealtad, del amor”, expresó Sola.

Continúo diciendo: “Yo sostengo que no solo asistimos a la muerte de las ideologías, no solo a que la política tradicional sea extinguida, no solo a que esos dinosaurios lo vamos a enterrar en los próximos cuatro o cinco años, hablo de que todo el sistema está detonándose por dentro y se ve como si nada está pasando ... Y sí, está pasando mucho”.

Antonio Sola, sostuvo que hoy en día vemos como presidentes que llegan con todo el ánimo de gobernar caen a los niveles más bajos por no entender como gobernar en estos tiempos.

El estratega español llamó a reflexionar ante esta situación y a no quedarnos tranquilos. “La post política es lo que ha dado lugar a la sustitución del sistema político tradicional. Aquí en República Dominicana también va pasar, donde nos preguntaban que, si la pugna interna en el Partido de la Liberación Dominicana permitirá un daño en esa organización o si la oposición va a ser suficiente para tumbar el Gobierno”, indicó Sola.

El experto en política cuenta que estamos viviendo la vorágine de la política y en un interregno (Período de tiempo en que un estado o país carece de soberano) por que las normas existentes ya no sirven y porque las nuevas normas del nuevo mundo deben ser creadas y para eso hay que estar dispuestos.

El Congreso Iberoamericano de Comunicación Política “Campaña Electorales”, quedó inaugurado este miércoles en la Cancillería, por sus presidentes Daniel Ivoskus y Nidia Paulino Valdez, el cual tendrá dos días de capacitación, disertación y debates con los mejores consultores políticos de América Latina.

En el conclave, ya parte los más destacados consultores políticos de América Latina, han planteado sus experiencias y situación electoral en la República Dominicana y el mundo.

El encuentro internacional ha presentado, aparte de Antonio Sola, a el ibérico Yago de Marta, considerado el mejor entrenador de oratoria y debate de Latinoamérica, el franco uruguayo Luis Costa Bonino, el colombiano Luis Duque, consultor en estrategia y coaching para campañas electorales, las mexicanas Jennifer Islas, Vania de Dios, y Sara Támez, el colombiano Carlos Sánchez, entre otros expertos.

Los expositores dominicanos serán Rafael Paz “Porque el Juego Cambio”; Alexis Morel “Queremos nuevos políticos”; Rosa Silverio: “Un Pacto entre el Protocolo y la Política”; Fanny Valoy de Sosa: “El Guion probado para dar una conferencia de impacto, Joel Paulino: “RD “2020 Diferente ¿Y tú sigues igual?, Patrick Valerio: “La Alquimia del Liderazgo político digital”.