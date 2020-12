$!Exsenador Yayo Matías denuncia teniente coronel de la Fuerza Aérea fue ejecutado

Quiero ser muy claro,no hay la menor dudas de que se trata de una ejecución y anuncio al país y a nuestra provincia,que no dejare solo a la madre y esposa del coronel Rodríguez Cruz y usare todo lo que este a nuestro alcance para establecer la verdad,no habrás impunidad ya verán.

El exsenador precisó que fue por gestión suya que el coronel entró a la academia y que su madre es una compañera y amiga de larga data, a pesar de vivir en Nueva York.

“Quiero ser muy claro, no hay la menor duda de que se trata de una ejecución y anuncio al país y a nuestra provincia, que no dejaré solo a la madre y esposa del coronel Rodríguez Cruz y usaré todo lo que esté a nuestro alcance para establecer la verdad, no habrá impunidad ya verán”, aseguró.

Al hacer la denuncia a través de su cuenta de Twitter, Matías hizo un llamado a la Fiscalía de Valverde y a la procuradora General de la República, para que proceda en el caso.

La Policía Nacional, Fuerza Aérea y el Ministerio Público ordenaron una investigación multisectorial del hecho, en el cual provocó la muerte del alto oficial.