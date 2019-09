$!Francisco Javier: “Leonel reconocerá el triunfo de Gonzalo el 6 de octubre”

El exjefe de campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García, aseguró que no tiene dudas de que el expresidente Leonel Fernández reconocerá el triunfo del precandidato presidencial Gonzalo Castillo el próximo 6 de octubre.

“No tengo dudas de que el día 6 de octubre en hora de la noche el compañero Leonel va a llamar a Gonzalo, lo va a felicitar y va a dar una declaración diciendo que puede contar con su apoyo para que sea presidente”, dijo.

Manifestó que la Junta Central Electoral se ha excedido con el expresidente Fernández, y que este es el precandidato que más se ha reunido con ese organismo.

“Yo creo que la Junta se ha excedido con Leonel, alguien me dijo ayer como que iban a instalar unos equipos en la Fundación Global y me lo fueron a decir como denuncia y yo dijo eso está bien, parece que para algún simulacro, no sé”, enfatizó.

“No empecemos a ver fantasmas donde no existen los fantasmas porque en el fondo son los fantasmas de la justificación de la derrota. Yo creo que el compañero Leonel debe ir el día 6, terminar el proceso y si alguien le recomienda que se retire es un mal consejo”, indicó.

“¿Por qué Patria o muerte si es la Junta Central Electoral que está arbitrando ese proceso?”, se preguntó en el programa Hoy Mismo.

Javier García destacó que Gonzalo Castillo tiene una experiencia privada exitosa y siete años como ministro de Obras Públicas, recibiendo reconocimientos siempre.

Resaltó que Castillo es el candidato que más actividades de recaudación está haciendo y afirmó que nueve de cada 10 actos de recaudación es de empresarios que se acercan para organizarla ellos mismos.

Aseguró que si Castillo vence al expresidente Leonel Fernández va a ser el próximo presidente de la República, porque saldrá con un ímpetu y un reconocimiento por parte de la sociedad.

“Si Gonzalo Castillo, que no tiene dos meses siendo precandidato a la presidencia le gana a Leonel Fernández el día 6 será una de las victorias políticas más impactantes que recuerde la historia de la República Dominicana”, expresó.

Sobre el uso de los recursos del Estado manifestó que no se ha podido presentar una sola prueba de ese supuesto uso, porque no se pueden usar como la gente cree.