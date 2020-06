$!Gonzalo: la oposición está desesperada y cree que es obligado que tiene que ganar

El candidato a la presidencia de la República por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, llamó a los dirigentes de esa organización a estar atentos y defender el triunfo del 5 de julio en las urnas, porque la oposición está desesperada y “cree que es obligado que tiene que ganar y no es así, porque a una contienda democrática se va a ganar o a perder”.

“Yo he abogado por una nueva política de la decencia y el respeto hacia los demás, que dejemos atrás la vieja política de las mentiras, falsedades y las agresiones, pero esta gente no entiende, están desesperadas y creen que es obligado que tienen que ganar, y no es así, el PLD va a seguir gobernando por el bien de este país”, enfatizó Castillo.

A través de una nota de prensa, el exministro de Obras Público se expresó en esos términos al dejar juramentado el Comité de Campaña de la Circunscripción 2 del Distrito Nacional, donde manifestó que “tenemos que ganar en primera vuelta, y eso lo podemos lograr si nosotros defendemos el voto. Esta candidatura es de Dios. Ustedes son gente experimentada y saben cómo hacer el trabajo. Este comando de campaña que hoy formalizamos está lleno de gente con mucha experiencia y mucha competencia. El triunfo es de nosotros, está en nosotros conservarlo”.

Los miembros del Comité de Campaña juramentados son: Héctor Mojica, Elías Serulle, Ángel Ramírez, Omar Guevara, José Saldaña, Juan Ferreiras, Micky Disla, Odalis Araujo, Miguel Gómez y Aura Fernández.

También el candidato a senador Rafael Paz, las candidatas a diputadas Lourdes Serulle, Cleo Sánchez y Yanmer Abreu, así como los miembros del Comité Central, Margarita Pimentel y Enid Gil.

Tras tomarles juramento, Castillo les agradeció a todos por su respaldo, al tiempo de expresarles que la victoria es del PLD, tal y como lo demuestran siete encuestas realizadas a nivel nacional que indican que están ganando la candidatura presidencial.

“El pueblo sabe cuál es el presidente con el que puede contar, y esa realidad es la que hace más de 45 días estemos ocupando la primera posición. Y yo se los digo no para que celebremos, porque ahora es que tenemos que acelerar los trabajos”, expresó.