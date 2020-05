$!JCE anuncia no penalizará declaraciones de nacimiento y no serán tardías

Debido a que los nacidos durante el estado de emergencia no han podido ser declarados porque las oficialías del Estado Civil no se encuentran laborado, la Junta Central Electoral (JCE), anunció que no habrá penalización en las declaraciones para que las mismas no se consideren tardía.

El anuncio lo hizo el presidente de la JCE), quien dijo que la medida aplicará, además, para las actas de defunciones.

“El estado de excepción también permite, porque es una medida del Congreso, reponer todos esos casos”, precisó.

Reconoció que el cierre de las oficialías del Estado Civil ha generado molestias, pero que la Junta busca con la disposición solucionar los inconvenientes.

Afirmó que los servicios se mantendrán suspendidos hasta tanto las autoridades mantengan el estado de emergencia en el país, por el coronavirus.

Castaños Guzmán también refirió que en su oportunidad el pleno del organismo se pronunciará respecto a las propuestas de horario de las votaciones.

Manifestó que responderán una por uno los planteamientos de los partidos realizados este martes en una reunión para tratar aspectos de las elecciones.