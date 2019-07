$!José Ramón Peralta preocupado por la dirección del PLD

El ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta dijo hoy que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) luce sin dirección “yo siempre he hablado de las heridas, y cuando hablaba de las heridas era previniendo a donde hemos llegado”.

Según Peralta, “hemos luchado para que esto no suceda, pero en el PLD hoy no se conoce lo que es su comité político, no se conoce lo que es su comité central, es un partido que luce sin dirección y eso no es bueno ni para nuestro partido, ni para la democracia”.

Ver también: Peralta dice que hay tiempo para la reforma

Peralta se refirió en estos términos tras recibir un documento donde el 85% de los alcaldes y directores de distritos municipales piden abiertamente una nueva repostulación del presidente Danilo Medina y la unificación de las elecciones congresuales y municipales, con la presidenciales.

Dijo que siempre ha reiterado que hay heridas, pero que de ningún colaborador cercano al Presidente, “ni de la mia ha salido nada que afecte a la unidad del partido”.

“Claro, hemos llegado a un nivel tal, que puede salir de cualquier lado, pero esto es muy doloroso para nuestro partido y lo que tiene que ver con la parte de su dirección respeten los organismos de dirección”, dijo Peralta.

Al preguntarle sobre los pronunciamientos del ex presidente Leonel Fernández de que no apoyará a Medina, Peralta dijo que hay un 85% de la municipalidad está apoyando una eventual reforma a la Constitución y reiteró que el Presidente Danilp Medina no ha decido nada aun.