$!Junta Central Electoral restablece horario habitual por elecciones del 5 de julio

Debido al montaje de las elecciones extraordinarias del 5 de julio, la Junta Central Electoral (JCE) restableció el horario laboral de la institución, dejando solo en cuarentena voluntaria a los empleados mayores de 60 años y en condiciones de salud de alto riesgo.

”Se restablece el horario habitual de jornada laboral de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., a partir del lunes 15 de los corrientes. Aquellos funcionarios y empleados responsables de la organización y el montaje de los próximos comicios deberán laborar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.”, refiere la circular no. 78.

Aduce además que de ser requeridos más allá de ese horario de semana, así como días feriados, deben estar disponibles y prestos a brindar su colaboración.

Precisa que aquellos empleados que por la naturaleza de sus labores deban transitar fuera de horario y que coincidan con el toque de queda decretado por el Poder Ejecutivo, tendrán que estar debidamente identificados.

La circular firmada por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, hace hincapié en que se debe respetar el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas y lavado frecuente de manos, rutinas que deberán mantener como parte de la vida laboral. A la llegada a la institución a los empleados y visitantes se les tomará la temperatura corporal.

“Cada dependencia debe laborar con el personal necesario para brindar in servicio de calidad y bajos las condiciones físicas que permitan el estricto cumplimiento de los niveles de prevención del virus”, destaca.

Indica la comunicación que con el único y exclusivo interés de preservar la salud y vida de los colaboradores, usuarios y visitantes, se insistirá en la vigilancia permanente del cumplimiento de los protocolos establecidos.

“Es oportuno recordar que, sobre nuestros hombros pesa el compromiso democrático de garantizar que se lleve a cabo de manera exitosa el montaje de las elecciones extraordinarias general presidenciales, senatoriales y de diputaciones previstas para el próximo 5 de julio”, sostiene.