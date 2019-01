$!La Junta y los millones para las primarias; escepticismo en los partidos

Los pronunciamientos del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, de que se necesitan paroximadamente RD$1,500 millones para las primarias de los partidos, provocó ayer interrogantes de las organizaciones, que no tienen del todo claro en qué se usarían esos recursos.

El delegado político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ramón Fadul, sostuvo que, conforme a la Ley de Agrupaciones, Movimientos y Partidos, cada organización debe asumir el costo de sus elecciones internas.

“A mí me gustaría saber para qué es, porque se habla de logística del voto electrónico, pero eso forma parte del presupuesto que habría pautado la Junta Electoral”, aseguró. A su juicio, ese tipo de pronunciamiento no es conveniente para el proceso democrático que se avecina, ya que no se debe crear incertidumbre sobre los recursos económicos; “la Junta debe aclarar para qué se necesita ese dinero”.

“Este tipo de declaraciones se puede ver como que hay dificultad económica para las elecciones primarias aprobadas por algunos partidos, y nosotros no podemos en este momento presentar algún tipo de dificultad, lo que tiene la JCE es seguir dando garantía de que habrá un proceso como manda la ley”, enfatizó.

Consideró que el organismo de elecciones debe darle confianza a la ciudadanía ante los procesos que se avecinan y “no crear ningún tipo de incertidumbre”.

En torno al tema, el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tony Peña Guaba, manifestó que debe producirse una reunión entre las organizaciones que harán primarias y la JCE, a fin de definir el presupuesto.

Castaños Guzmán declaró ayer que a esa institución le faltan RD$1,500 millones para organizar las primarias de los partidos el 6 de octubre de este año.

Precisó que como avance del presupuesto preelectoral recibirían RD$2,100 millones este año y que para cubrir las elecciones municipales del 16 de febrero se necesitan más de RD$3,000 millones. También dijo que es posible utilizar el voto automatizado en las elecciones, pero tomando en cuenta cinco puntos, el primero es lograr el consenso.