$!La República Dominicana registrará extranjeros sin importar su estatus migratorio

Rosario dijo que el registro es voluntario, pero el extranjero que no lo haga, las autoridades irán a los lugares donde estos se reúnen para identificarlos. Los trabajadores fronterizos también serán registrados en las oficinas.

El extranjero que cambie de residencia también debe notificarlo a la oficina provincial para que las autoridades del país tengan registros de dónde residen esas personas.

No hay garantía de que los extranjeros que se registren no serán deportados. Al preguntarle a Rosario si esto provocaría que las personas no acudan a hacerlo respondió: “Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para reducir a la mínima expresión esa actitud del migrante extranjero porque si no van también lo van a deportar y si van tendrán un referente ce que actuación conforme a la política migratoria de la República Dominicana”.