$!Leonel Fernández advierte en FP no habrá grupismo, amiguismo, enllavismo ni OTAN

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, al dejar inaugurado el Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch, aseguró que en la nueva organización política “no habrá grupismo, amiguismo, enllavismo ni OTAN”.

Garantizó que se podrá aspirar a cargos internos en el partido y que no habrá límites, ya que se podrá aspirar a ser candidatos a cargos de elección popular, respetando las normas, las reglas y los principios de orden de la FP.

“En la FP no habrá grupismo; en la FP no habrá amiguismo, en la FP no habrá enllavismo, no habrá OTAN. En la FP todos tendrán derecho a aspirar, todos tendrán derecho a avanzar, pero para lograrlo tendrá que ser en base al mérito y trabajo evaluado por la dirección del partido”, apuntó.