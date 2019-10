Leonelistas reaccionan a declaraciones de Felucho Jiménez

El primero en reaccionar fue Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, quien expresó que estaba de acuerdo con él cuando dijo que no se imaginaba a Fernández dirigiendo una reunión del Comité Político junto a Danilo Medina (presidente del país) y Gonzalo Castillo (candidato presidencial del PLD).

Roberto Rosario, Vinicio Castillo y José Francisco Peña Guaba no se quedaron callados y, a través de las redes sociales, cuestionaron las declaraciones de Felucho Jiménez y le recordaron que el político sacó casi un millón de votos en las elecciones primarias en las que el partido escogió su candidato presidencial. También le dijeron que Fernández fue víctima de un “fraude electoral”.

Este martes Jiménez volvió a decir, pero con palabras más duras, que Fernández abandonará el PLD y que el partido no le teme a esa situación. Dijo también que Fernández ya tiene nombre para su nueva organización. Además, deploró la situación por la que afirma atraviesa Fernández, de quien dijo que le apenaba que terminara como “un payaso”.

Sobre ese planteamiento también se expresó el exdiputado Vinicio Castillo, miembro del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP). “En eso estoy de acuerdo con Felucho. Sentarse con los 2 le hicieron un fraude electoral para robarle primarias estaría muy fuerte. Y No por su ego. Por respeto a sí mismo. Y aun así sacó casi 1 millón de votos. Demostró es el líder PLD y el más importante RD”, indicó en su cuenta de Twitter.

El exlegislador atribuyó las declaraciones de Felucho contra Fernández a “una envidia que no lo deja vivir”. “Lo que No sabe Felucho es que cada vez que ataca a líder @LeonelFernandez le sube puntos en el pueblo. Su tasa rechazo es generalizada. La envidia a Leonel no lo deja vivir. Ni a él ni a Danilo. LF les ganó 6 octubre”, indicó.